Цього року в університет ім. І. Франка вступило близько 5 тисяч абітурієнтів. Частина з них претендує на поселення в гуртожиток.

До теми Чи будуть поселяти у гуртожитки невакцинованих студентів: відповідь МОН

Голова профкому студентів університету Франка Микола Спересенко каже, що цього року виш має більшу кількість студентів на бакалавраті, ніж у минулому році.

"Відповідно — кількість місць, які зазвичай звільнялися для студентів, які вступають на перший курс, цього року ще зменшилася. Зараз активно співпрацюємо іншими закладами вищої освіти щодо виділення нам додаткових місць", – заявив він.

Куди поселять студентів ЛНУ Франка

За словами Спересенка, у 2021 році можуть заселити у гуртожитки ЛНУ імені Івана Франка близько тисячі студентів, але місця не вистачає для ще 500 першокурсників.

Зараз адміністрація вишу домовляється з керівництвом інших університетів, аби розмістити своїх студентів. Йдеться про Львівський аграрний університет, Львівський лісотехнічний інститут, Комерційну академію,

– наголосив директор студмістечка Мирон Микита.

Студентам повідомляють, що є пропозиція проживання у гуртожитку того чи іншого вишу.

Додамо, що зараз ЛНУ Франка має 10 гуртожитків для студентів. Ще один гуртожиток будують. Він буде розрахований на 500 місць.

Оренда житла для студентів

За проживання в гуртожитку студенти платять 520 гривень на місяць. Ріелтор Євген Яремко каже, що студенти часто орендують житло.

"Студентський варіант – це недороге житло, у межах 5 – 7 тисяч гривень. Звичайно, студенти по 2 – 3 живуть. Щоб платити приблизно дві з половиною тисячі гривень з людини", – додає Яремко.

Коли та як в ЛНУ Франка розпочнеться навчання

У Львівському національному університеті ім.Франка навчання почнеться з 1 вересня. Там вже обговорюють дві форми навчання. Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Так, якщо ситуація з коронавірусом буде стабільна, 1 вересня о 8 годині ранку відбудеться Служба Божа, а о 10 годині самі урочистості.

До слова, львівська обласна комісія ТЕБ і НС порекомендували ректорам місцевих університетів поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів. Хоча офіційна позиція МОН – невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки.