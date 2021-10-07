В селі учні не вчаться, бо немає інтернету

У Віллі третина учнів не можуть навчатися дистанційно, бо в їх населеному пункті немає інтернету. Замість онлайн-уроків діти працюють в полі та копають картоплю.

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Місцевий восьмикласник Тарас зранку копає картоплю, хоча за розкладом в його однокласників 3 урок. Хлопець не має змоги вчитися дистанційно, бо його телефон вийшов з ладу, а домашнього комп'ютера немає.



Діти замість уроків копають картоплю / Скріншот з відео

Директорка школи Людмила Веремчук зазначає, що третій частині їх учнів інтернет не доступний. Зараз в Соснівському ліцеї школярі з 5 по 11 клас повинні вчитися вдома, а це понад 300 учнів.

Але навіть тим дітям, які мають інтернет, не завжди вдається відвідати онлайн-заняття.

Я зайти на урок не можу. Бо коли я захожу на їхній урок, у мене або просідає інтернет, або просто викидає з тої зустрічі,

– каже учень 9 класу Михайло Боднар.

Його мама додає, що Михайло за півтора тижня дистанційки жодного разу не зміг під’єднатися до уроків, як і його сестра-п'ятикласниця.

Вчителі відмовляються вакцинуватися

Дистанційне навчання у школі запровадили, бо там не набралося 80% вакцинованих педагогів. Вони відмовлялися від щеплень.

Дехто з релігійних міркувань, було ще питання страху, люди не довіряли вакцині. Ми запрошували медпрацівників до закладу, пропонувалася будь-яка вакцина на вибір,

– каже директорка Соснівського ліцею.

Та кілька вчителів ще так і не наважилися. Тож поки навіть вакциновані вчителі змушені навчати учнів дистанційно.

"На жаль, чогось іншого запропонувати неможливо. Тут варіант простий, аби вчителі були вакциновані, діти прийшли до школи, питання було би знято", – каже керівник управління освіти Рівненщини Петро Коржевський.

В управлінні освіти кажуть, що близько 40 шкіл не мають доступу до інтернету. Як правило, це гірські місцевості або віддалені села.



Михайло має лише телефон для дистанційного навчання / Скріншот з відео

Але ж це не означає, що діти не мають вчитися. Педагоги дзвонять, переказують, радять як правильніше опрацювати матеріал і де його шукати – вдаються до різних вигадок, щоби освітній процес не зупинився для тих, хто на "дистанційці" без інтернету чи гаджетів.

Загалом же в Україні наразі понад 900 шкіл середньої та старшої ланки на дистанційці, бо в закладах не вакцинувалося 80% вчителів. У МОН зізнаються, що ще минулого тижня таких було понад 3 тисячі.

До слова, у Києві розпочалися перевірки кількості вакцинованих співробітників у школах та дитячих садочках. Кожна перевірка триває понад годину.

А все через те, що раніше столична школа № 13 не змогла підтвердити дані щодо кількості вакцинованих від COVID-19 вчителів. У частини працівників не виявилося документів, які би підтверджували щеплення.