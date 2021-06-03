Немає грошей на зарплати вчителям та НУШ, – Новосад про бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки

Колишня міністерка освіти Анна Новосад переглянула Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки, яку затвердив уряд. І там, за її словами, не зазначено коштів на підвищення зарплат вчителям, впровадження Нової української школи на створення президентського університету.

"Новій українській школі можна вже замовляти похорон. Так само як і підвищенню зарплат педагогам, зміні підходів до оцінювання, розширенню інклюзії і т.д.", – написала Новосад.

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Вона наголосила, що в декларації "доводяться бюджетні стелі" просто з поправкою на інфляцію.

Наприклад, на впровадження Нової української школи у 5- 7 класах (2022, 2023, 2024 роки – початок НУШ в цих класах по всій країні) грошей не буде. Додатково до нинішнього фінансування (1,4 мільярди у 2021), вочевидь, не планується нічого,

– заявила Новосад.

Але колишня міністерка МОН вважає, що реформа у класах з більшою кількістю учнів, предметів та вчителів-предметників має обійтись тими ж інвестиціями, що й у початковій школі.

“Я вже мовчу про підготовку мережі академічних ліцеїв. І це лише по школі. Решта сфер – те саме”, – сказала вона.

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Новосад розсмішило і те, що у декларації до 2024 року немає закладених ніяких коштів для фінансування президентського університету в 7,2 мільярди гривень.

Я не розумію, нащо приймали цей треш, і що це змінює. Бо для освіти і науки це не змінює нічого. Точніше ні, змінює – робить лише гірше. Бо стояти на місці в нашій ситуації – це невпинно котитись назад,

– запевнила Новосад.

Вона додала, що зараз вся надія на річний Державний бюджет.



Пріоритети Бюджетної декларації

31 травня 2021 року Мінфін повідомив, що уряд на позачерговому засіданні вперше схвалив Бюджетну декларацію на найближчі 3 роки.

Згідно з нею, зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених карантином у зв’язку із COVID-19.

Основні пріоритети Бюджетної декларації: