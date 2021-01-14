У Швейцарії відсутня проблема молодіжного безробіття, а зробити це вдалося завдяки дуальній системі ​​освіти. У чому її особливості та чи варто Україні перейняти закордонний досвід – читайте у матеріалі.

Дуальна система освіти у Швейцарії

Така система освіти у Швейцарії складається з двох принципів. Перший: приблизно в 14-15 років школяр там повинен зробити вибір або на користь гімназії і далі транзитом до університету, або на користь навчання на виробництві з отриманням середньої спеціальної освіти з подальшим, за бажанням, транзитом до вишу, повідомляє видання Osvita.ua.

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Другий принцип: стосується власне профтехосвіти, де учні можуть паралельно навчатися в школі та на виробництві зі здобуттям конкретних навичок.

Важливо також зрозуміти, що вибір чогось одного не закриває перед школярем інші можливості. Тому відучившись на виробництві, школяр цілком потім може отримати вищу освіту в університеті.

Цікаво, що зараз усе більше молодих людей у Швейцарії вибирають шлях, що веде через атестат про закінчення гімназії і навчання у виші до професійної діяльності. А все через те, що багато "простих", "ремісничих" у минулому професій вимагають сьогодні обсягу знань, еквівалентного вищій освіті.

Проте є і частина тих, хто вибирає шлях професійного навчання з подальшим працевлаштуванням на виробництві. В країні немає тепер стіни між академічною та професійною освітою.

Що вирішують школярі у Швейцарії

Здобувши мінімальну обов'язкову шкільну освіту, школяр, який вибрав профтехосвіту, відразу ж потрапляє у світ праці й виробничих відносин. Проте швейцарська дуальна система освіти забезпечує їм можливість здобувати як середню освіту, так і одночасно професію в училищі або на виробництві.



Школярі у Швейцарії / Фото The German Way

Здобути середню спеціальну освіту залежно від спеціальності можна за термін від 2 до 5 років. Ця система надає молодим людям високоякісну освіту, а потім і прямий доступ до ринку праці. Саме вона є запорукою успіху швейцарської економіки та гарантом відсутності молодіжного безробіття.

Що відкрито для учнів у Швейцарії

Основна унікальність швейцарської освітньої системи полягає в тому, що людина має можливість змінити своє рішення на будь-якому етапі життя.

Шляхи кар'єрного росту в Швейцарії різноманітні, а безліч життєвих проєктів мають гібридний, змішаний характер. За наявності диплома про професійну освіту ви цілком можете піти потім у вищу школу прикладних наук і здобути там ступінь бакалавра (освіту, еквівалентну отриманій в університеті або іншій вишів школі).

Той же, хто закінчує професійне навчання, не обов'язково повинен для успіху в житті вчитися у виші. Він може спокійно сконцентруватися на вивченій професії й на досягненні професійних успіхів.

Проте ніхто не забороняє вам потім відправитися на навчання у вищу школу прикладних наук і, відучившись, повернутися на виробництво, отримуючи вже куди більш високу зарплату.

Тобто у Швейцарії будь-який фахівець у будь-який час має доступ до можливостей в галузі підвищення кваліфікації.

Як це працює на практиці

Якщо після закінчення середньої школи молода людина вирішує піти вчитися на електрика, вона шукає роботодавця, який запропонує їй навчання на базі спеціально виділеного навчального робочого місця.

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Навчання триває три роки. А робочий тиждень молодого швейцарця складається з чотирьох робочих днів, ще один день він проводить за партою в профучилищі.

Увесь час свого трирічного виробничого навчання молода людина отримує зарплату. Після цього вона складає випускні кваліфікаційні іспити і отримує федеральний сертифікат професійної придатності.

Після закінчення навчання молода людина може знайти собі роботу за фахом, тобто стати електриком. Але якщо одного дня вона захоче вчитися, то тоді може продовжити навчання та здобути ступінь "професійної зрілості".

Зазначимо, що така швейцарська система професійної освіти приваблює і багатьох громадян суміжних країн. Тож, такі професійні стажування стали дуже популярні серед молодих італійців.