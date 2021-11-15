Він зазначив, що під час третьої, нинішньої, хвилі пандемії в Україні влада негласно домовилися з освітянами, що за умови 100% вакцинації – будуть працювати дитячі садочки, школи та інші заклади освіти.

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Також в Україні діє постанова уряду, яка дозволяє працювати навчальним закладам навіть у червоних зонах. "Але останнім часом місцеві комісії ТЕБ та НС переводять школи на дистанційне навчання, незалежно від рівня вакцинації", – наголосив Бабак.

За його словами, через це навіть за 100% вакцинації працівників діти не ходять до школи.

Вважаю це неприпустимим і закликаю місцеві органи влади дозволити працювати всім навчальним закладам. Не відбирайте у дітей майбутнє, у батьків – нерви та зусилля, а у країни – економіку,

– написав Бабак.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.

Текст публікації Сергія Бабака:

Під час першої хвилі пандемії і локдауну вся країна дізналась, що таке дистанційна освіта, а також зрозуміла, що для учнів 1 – 4 класів дистанційна освіта є неефективною.

Більше того, вона шкодить економіці країни, бо щонайменше один з батьків повинен залишатись вдома для догляду за дітьми замість того, щоб працювати для забезпечення гідного життя своєї родини.

Під час другої хвилі пандемії ми зробили висновки і дозволили працювати дитячим садочкам і початковій школі навіть у червоних зонах. Вакцин ще майже не було.

Під час третьої, нинішньої, хвилі пандемії в Україні ми негласно домовились з освітянами, що за умови 100% вакцинації – будуть працювати дитячі садочки, школи та інші заклади освіти.

Від того моменту діє Постанова КМУ, яка ДОЗВОЛЯЄ працювати закладам освіти навіть в червоних зонах! Але останнім часом місцеві комісії ТЕБ та НС (мають таке право) приймають рішення про переведення на дистанційну форму навчання заклади освіти незалежно від рівня вакцинації.

В результаті навіть за 100% вакцинації діти не будуть ходити до школи. Вважаю це неприпустимим і закликаю місцеві органи влади дозволити працювати всім закладам освіти, в першу чергу закладам дошкільної освіти і початковій школі, за умови 100% вакцинації – працювати в очному режимі, як це й передбачено Постановою КМУ! Не відбирайте в дітей майбутнє, в батьків – нерви і зусилля, а в країни – економіку!