Проєкт типової освітньої програми для 5 – 9 класів є неприйнятним: омбудсмен написав листа МОН

Вже другий тиждень триває обговорення проєкту типової освітньої програми для 5 – 9 класів. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запевняє, що цей документ є неприйнятним і його потрібно докорінно переробити.

Джерело: Сергій Горбачов у фейсбуці

Освітній омбудсмен ретельно вивчив цей документ та підготував пропозиції у листі до Міністерства освіти і науки. Горбачов запевняє, на обговорення виділили недостатньо часу для якісного опрацювання цього документу.

До теми Навчальна програма для учнів 5 – 9 класів: що пропонують змінити для шкіл

Недоліки проєкту типової освітньої програми для 5 – 9 класів

За його словами, проєкт типової освітньої програми для учнів 5 – 9 класів містить положення, які суттєво порушують права учнів, а саме:

абсолютно неприпустиме різке збільшення навчального навантаження учнів, яке автори документа пропонують встановити для дітей та підлітків 10-15 років (з урахуванням домашніх завдань).

Він запевняє, що пропонують набагато більше часу, ніж встановлений чинним законодавством 40-годинний робочий тиждень для дорослої людини.

неприйнятне фактичне "закріпачення" школи через практично повну відсутність у проєкті годин для поглибленого вивчення окремих предметів (курсів), а це нищить академічну автономію школи, не даючи можливості формувати гнучку освітню програму.

Додамо, що також у типовій освітній програмі для 5 – 9 класів МОН пропонує зробити обов’язковим такий предмет як "Основи християнської етики". Цей пункт викликав багато дискусій.

Наразі викладання курсів морально-духовного спрямування здійснюється лише у 34% шкіл України (їх вивчає 13% учнів). При цьому, щороку кількість відповідних шкіл і учнів скорочується.

Що пропонує освітній омбудсмен

Тому Сергій Горбачов запропонував Міносвіти прийняти такі рішення:

Не виносити проєкт типової освітньої програми для 5 – 9 класів на подальше затвердження.

Продовжити термін громадського обговорення до 26 лютого 2021 року.

Узагальнити та оприлюднити на сайті МОН пропозиції, які були внесені учасниками громадського обговорення.

Згодом опрацювати внесені пропозиції та оприлюднити аргументовані відповіді на них.



Що передбачає проєкт навчальної програми для 5 – 9 класів

Для початку варто зазначити, що у проєкті представлені два варіанти типових навчальних планів:

для шкіл з навчанням українською мовою;

для шкіл, в яких є класи з навчанням мовою корінного народу або національної меншини разом державною мовою.

Кількість годин така ж, як і була раніше. Але школи можуть самостійно визначати кількість навчальних годин на вивчення кожного предмету в межах заданого навчальним планом діапазону (мінімальна та максимальна кількість навчальних годин). Зокрема, у новому проєкті МОН збільшено кількість годин на вивчення української мови, іноземної мови, математики, інформатики, предметів природничої освітньої галузі.

Додаткові години для вивчення деяких предметів, курсів за вибором школа розподіляє самостійно. Водночас предмети та курси, на які виділяється 0,5 години на тиждень, рекомендується вивчати протягом одного семестру.