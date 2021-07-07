Голова Держспоживслужби Владислава Магалецька розповіла, що найбільше порушень виявили в таборах та санаторіях у Херсонській та Харківській областях.

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Окрім того, через порушення законодавства не відкрилися 2 заклади в Кіровоградській та Одеській областях.

Невідповідність санітарним нормам виявили у 641 їдальні, а це 32% від загальної кількості закладів оздоровлення та відпочинку. Зокрема, у 37 харчоблоках не вистачало обладнання.

Держспоживслужба в результаті перевірок склала 429 приписів та 36 протоколів про адміністративні правопорушення. Також відсторонили від роботи 26 працівників.

Але, за словами Магалецької, є і гарна новина – з початку оздоровчого сезону, тобто вже за половину літа – не було зареєстровано жодного спалаху на гостру кишкову інфекційну захворюваність у закладах оздоровлення та відпочинку.

“Наші фахівці будуть створювати всі умови для того, щоб відпочинок дітей був не тільки приємним, але й безпечним”, – додала вона.



До слова, щоб діти могли весело та з користю провести літні канікули. батьки відправляють їх до таборів. Куди краще відправити дитину у 2021 році – дивіться перелік літніх таборів у статті.