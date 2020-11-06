Дитину спонукає вивчати будь-який предмет саме мотивація, зокрема це важливо і для англійської мови у школі. Тому учням варто розповідати про подорожі країнами, освіту за кордоном, мультики мовою оригіналу тощо.

Дітей потрібно зацікавити у вивченні англійської мови, адже ця мова наразі дуже популярна та важлива в житті. Тож, видання "На урок" поділилося порадами та іграми для учнів.

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Як мотивувати дітей вивчати англійську

Заохочуйте та залучайте до діяльності

Так, дитина буде бачити, що вона – важлива і робить внесок у командну роботу. Це підживить конкуренцію, адже ніхто з учнів не захоче відставати від однолітків.

Стимулюйте

Розповідайте дитині, чому англійська важлива. Зокрема, про професійні можливості чи подорожі для тих, хто знає іноземну мову.

Давайте домашні завдання раціонально

Адже завдяки цьому дитина буде все повторювати вдома та закріплювати важливі знання. Проте важливо, щоб дитина не перевантажувалася цим і поступово вивчала іноземну.

Показуйте власний ентузіазм та будьте креативними

Для того, щоб мотивувати дитину, вчителі мають показати, що іноземна культура відрізняється від української, має багато нового та цікавого.



Уроки англійської в школи / Фото fdu

Цікаві ігри для вивчення англійської мови

Торбинка з картками

Помістіть у магічну торбинку картки з певними предметами (на них може бути намальоване яблуко, ручка, портфель, гроші, футболка тощо). На уроці модна виймати по черзі картки і казати, аби діти називали їх англійською.

Слова-мухи

Або можна наперед підготувати флеш-картки зі словами з темами та розвісити їх на шкільній дошці. Згодом слід викликати 2-3 школярів до дошки та дати кожному звичайну мухобійку. Учні повинні "бити" по відповідних картках, коли вчитель називає слова іноземною мовою.

І обов'язково використовуйте ґаджети з користю. До прикладу, можна використати електронні додатки та онлайн-сервіси.

The right action

Це чудова гра для фізкультхвилинки. Так, вчитель має називати дієслово іноземною мовою, а школярі мають виконати вказівку. (до прикладу, run- бігти).

Аьо можна зробити іншу гру, коли вчитель називає іноземне слово та його переклад. Якщо переклад правильний, то учні залишаються стояти біля парти, якщо неправильний – сідають.

Snowball

Завдання для класу – вигадати цікаву історію. Почергово учні кажуть речення. Мета кожного наступного доповідача – продовжити історію, повторивши всі попередні речення.