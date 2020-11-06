Цікаві ігри, які допоможуть учням вивчити англійську мову в школі
Дитину спонукає вивчати будь-який предмет саме мотивація, зокрема це важливо і для англійської мови у школі. Тому учням варто розповідати про подорожі країнами, освіту за кордоном, мультики мовою оригіналу тощо.
Дітей потрібно зацікавити у вивченні англійської мови, адже ця мова наразі дуже популярна та важлива в житті. Тож, видання "На урок" поділилося порадами та іграми для учнів.
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Як мотивувати дітей вивчати англійську
- Заохочуйте та залучайте до діяльності
Так, дитина буде бачити, що вона – важлива і робить внесок у командну роботу. Це підживить конкуренцію, адже ніхто з учнів не захоче відставати від однолітків.
- Стимулюйте
Розповідайте дитині, чому англійська важлива. Зокрема, про професійні можливості чи подорожі для тих, хто знає іноземну мову.
- Давайте домашні завдання раціонально
Адже завдяки цьому дитина буде все повторювати вдома та закріплювати важливі знання. Проте важливо, щоб дитина не перевантажувалася цим і поступово вивчала іноземну.
- Показуйте власний ентузіазм та будьте креативними
Для того, щоб мотивувати дитину, вчителі мають показати, що іноземна культура відрізняється від української, має багато нового та цікавого.
Уроки англійської в школи / Фото fdu
Цікаві ігри для вивчення англійської мови
- Торбинка з картками
Помістіть у магічну торбинку картки з певними предметами (на них може бути намальоване яблуко, ручка, портфель, гроші, футболка тощо). На уроці модна виймати по черзі картки і казати, аби діти називали їх англійською.
- Слова-мухи
Або можна наперед підготувати флеш-картки зі словами з темами та розвісити їх на шкільній дошці. Згодом слід викликати 2-3 школярів до дошки та дати кожному звичайну мухобійку. Учні повинні "бити" по відповідних картках, коли вчитель називає слова іноземною мовою.
І обов'язково використовуйте ґаджети з користю. До прикладу, можна використати електронні додатки та онлайн-сервіси.
- The right action
Це чудова гра для фізкультхвилинки. Так, вчитель має називати дієслово іноземною мовою, а школярі мають виконати вказівку. (до прикладу, run- бігти).
Аьо можна зробити іншу гру, коли вчитель називає іноземне слово та його переклад. Якщо переклад правильний, то учні залишаються стояти біля парти, якщо неправильний – сідають.
- Snowball
Завдання для класу – вигадати цікаву історію. Почергово учні кажуть речення. Мета кожного наступного доповідача – продовжити історію, повторивши всі попередні речення.
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