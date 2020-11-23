Європейський Союз вдруге попередив Міністерство освіти і науки, що не варто реорганізовувати структуру та звільняти фахівців, які відповідають за реформи.

Про це йдеться у листі Представництва України при ЄС, який надіслали віцепрем'єр-міністру з питань європейської та атлантичної інтеграції. Документ оприлюднила ексдержавна експертка директорату вищої освіти МОН Олена Панич, повідомляє видання Osvita.ua.

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За її словами, Представництво України при ЄС отримало сигнал зі сторони ЄС від Support Group for Ukraine щодо очікуваних змін штатної структури Міністерства освіти і науки України.

Зокрема зазначається, що, попри численні офіційні сигнали та прохання ЄС, проєкт змін структури було погоджено Мінфіном та буде незабаром затверджено наказом МОН.

Олена Панич розповіла, що 13 листопада ЄС висловило чергове занепокоєння. Там вважають, що зміни у МОН загрожують зривом реформ професійно-технічної освіти, вищої освіти та призведуть до зменшення спроможності Міносвіти реалізовувати освітню політику та міжнародні проєкти.

Вже зараз МОН має понад 40 % вакантних посад експертів та керівників експертних груп. Існує реальна загроза подальшого скорочення цих фахівців. ЄС вважає, що ситуація з браком коштів на зарплати в Міністерстві може бути вирішена урядом без незворотних якісних змін структури МОН,

– йдеться у листі.

Тож, за словами Панич, Представництво України в ЄС просить терміново врахувати сигнали ЄС.

Панич наголосила, що раніше, 25 жовтня, Представництво ЄС вже надсилало листа на ім'я т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, у якому підкреслено, що ЄС співфінансує роботу 6 генеральних директоратів, державних експертних груп та команду підтримки реформ. Тож, їх роль має посилюватися.

Також Представництво України при ЄС поінформувало МОН, що будь-який розворот успішних освітніх реформ викличе занепокоєння Євросоюзу та може поставити під загрозу подальшу співпрацю в цих сферах.