Учні завжди мають готуватися до занять і виконувати домашнє завдання. Однак іноді бувають моменти, коли з різних життєвих обставин діти просто не встигають підготуватися. І часто замість виправдання, вони починають вигадувати причини, чому не виконали домашку.

Вчителька біології Наталія Войтенко розповіла виданню "ВсеОсвіта" приклади, як виправдовувалися її учні за відсутність домашнього завдання. Цікаво Деталі про канікули в школах, скандали, платне ЗНО і зарплати вчителів: підсумки тижня в освіті Кумедні виправдання учнів за відсутність домашки Я не зробив домашнє завдання тому, що у вас такі красиві й добрі очі, і ви мені просто не зможете поставити двійку. (Володимир, 10 клас) Я вчора намагався написати роботу, але рука відмовилась. Вона просто мене не слухалась, таке відчуття, що вона жила своїм життям... (Сашко 10 клас) Я вчора забула портфель в школі, тому нічого не зробила (хоча вчора уроку не було, і зошит з підручником вдома) (Яна, 10 клас) Я вчора під час медитації з вами зв'язувався і ви дозволили мені нічого не робити. (Володимир, 10 клас) Я не зробила домашку, бо на моїх зошитах солодко спав мій котик Кокос... (Марія, 9 клас) Я не зробив домашнє завдання, тому що ввечері так гарно співали пташки, що я заслухався і не встиг нічого зробити... (Микола, 10 клас) Я не зробив домашку, тому що так болів пальчик на нозі (без причини), і мені було не до біології... (Сергій, 9 клас) Я сьогодні не готовий, і винен у цьому туман, який зіпсував мені настрій, бо через нього мама не пустила кататись на велосипеді... (Іван, 5 клас) Я не готова до уроку, бо мій домашній улюбленець (песик Смайлик) згриз зошит, бо він хотів його почитати... (Юля, 9 клас) Я не зробила, тому що я за екологію, я проти вирубки дерев (хоча до того проблем не було). (Настя, 5 клас) Вчителька сказала, що було ще безліч відмовок: садили картоплю, була в бабусі в гостях, просто не хотів, дні переплутав, ніготь зламався тощо.