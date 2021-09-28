Не всюди обов’язково: в яких країнах Європи та США вчителів змушують вакцинуватися

Уряд підтримав пропозицію МОЗ про обов’язкову вакцинацію для освітян. Це викликало неоднозначну реакцію серед вчителів – хтось підтримує, хтось налаштований проти, а когось бентежить наявність примусу. Чи змушують вчителів вакцинуватися проти COVID-19 у країнах Європи та США – читайте у статті.

Із 149 країн лише в 17 вчителі належать до категорії людей, які в першу чергу мають отримати вакцину. Ще у 20 країнах педагоги належать до другої за пріоритетністю групи. А 56 країн взагалі не внесли працівників шкіл до пріоритетних груп.

До теми Вчителів відсторонять від роботи, якщо вони відмовляться від вакцинації проти COVID-19

Днями Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов’язкова вакцинація є законною та не суперечить Конвенції про захист прав людини.

Тому МОЗ України включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

Як в інших країнах вакцинують учителів

Італія

За весь час пандемії в Італії зафіксували понад 4,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. На початку італійці тривалий час були на суворому карантині.

Нині уряд країни запроваджує обов’язкову вакцинацію для працівників громадського та приватного секторів — а це майже 18 мільйонів осіб. Зелені паспорти вакцинації (green pass) є обов’язковими і для працівників шкіл.

Тому щоб потрапити на роботу, треба буде показати посвідчення вакцинації, негативний тест на COVID-19 або довідку про одужання від хвороби. У серпні 2021 року 60% населення в Італії вже було вакциновано.

США

В США вчителі належать до другої пріоритетної групи для отримання вакцини. Крім того, у деяких штатах (наприклад Нью-Йорк, Орегон, Вашингтон) вакцинація для працівників шкіл є обов’язковою.

В інших штатах вчителі можуть на вибір вакцинуватися або ж регулярно здавати тести на COVID, а в деяких навпаки — округи взагалі не можуть змушувати вчителів вакцинуватися.

Президент Джо Байден закликає зробити вакцинацію для вчителів обов’язковою. За його словами, це необхідно для того, щоб діти безпечно могли повернутися до шкіл. Наразі 87 % вчителів у всій країні вже отримали щеплення.

Франція

У країні запроваджено обов’язкову вакцинацію для медиків, рятувальників, пожежників, соціальних працівників у лікарнях та будинках для літніх людей. Працівники шкіл не входять у цей список.

Однак відомо, що 78% учителів вже отримали дві дози вакцини. Навчання відбувається у звичному режимі з дотриманням соціальної дистанції.

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Якщо в якомусь з початкових класів дитина захворіє на коронавірус, весь клас відправляють на дистанційне навчання. У старшій і середній школі все вирішує статус вакцинації: невакциновані учні переходять на навчання з дому, а вакциновані продовжують відвідувати школу.

Велика Британія

Масову вакцинацію у Великій Британії розпочали ще в грудні 2020 року. Тоді запровадили два етапи вакцинації й виокремили 11 пріоритетних груп. Вчителі опинилися в десятій групі за пріоритетом.

Зараз в країні також дозволили вакцинувати підлітків віком 16 – 17 років без згоди батьків, а це означає, що 1,4 мільйона дітей зможуть отримати першу дозу Pfizer. Раніше дітям від 12 років потрібно було вакцинуватися, якщо вони належали до групи ризику.

Німеччина

У Німеччині вчителі не належать до першочергової групи осіб, які мають вакцинуватися. Загалом у країні виокремили три групи, і працівники шкіл та дитячих садочків належать до останньої.

Канцлерка Ангела Меркель повідомила, що в країні не будуть запроваджувати обов’язкову вакцинацію, натомість – хочуть сформувати позитивне ставлення до щеплення за допомогою реклами. Додамо, що з серпня вакцинуватися можуть діти у віці від 12 років.

Додамо, що в Ізраїлі заборонили вчителям і вихователям садочків без сертифіката Green Pass перебувати на території закладів освіти і отримувати зарплату. Невакциновані педагоги навіть не можуть викладати дистанційно.