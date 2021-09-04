Не встигли зробити ремонт: два ліцеї в Чернівцях відправили дітей на дистанційне навчання
4 вересня 2021 , 18:46Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У Чернівцях діти з 1 вересня почали навчатись дистанційно у 2 ліцеях. Причина таких заходів у тому, що у приміщеннях шкіл не встигли завершити ремонт.
За словами начальниці управління освіти Ірина Ткачук, будівельні роботи до 1 вересня не завершили підрядники. Про це вона розповіла у коментарі виданню.
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У двох чернівецьких школах діти навчаються дистанційно
Ірина Ткачук розповіла, що мовиться про ліцей №2 на вулиці Кобилиці та про ліцей №10 на Головній. Вони беруть участь в програмі енергоефективності НЕФКО.
Саме згідно з нею, у закладах за кредитні гроші оновлюють:
- систему опалення;
- систему освітлення;
- а також модернізують мережі.
Начальниця управління освіти пояснила, що поки роботи не завершать, у ліцеях заборонили навчання. Коли завершать ремонт, наразі невідомо.
Коротко про програму енергоефективності НЕФКО
- На умовах співфінансування у Чернівцях реалізують програму Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.
- Проєкт передбачає модернізацію 36 громадських будівель у 33 закладах. Зокрема у списку 15 дитсадків, 16 шкіл, ліцеїв та гімназій, а також – "Міська лікарня №1" та поліклініка №1.
- Його мета – впровадження енергоефективних заходів в муніципальних будівлях міста Чернівці, зменшення енергоспоживання в будівлях та викидів СО2, а також зниження вартості експлуатації інженерних систем.
- Сума інвестицій становить 9 мільйонів євро.