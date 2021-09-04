Не встигли зробити ремонт: два ліцеї в Чернівцях відправили дітей на дистанційне навчання

У Чернівцях діти з 1 вересня почали навчатись дистанційно у 2 ліцеях. Причина таких заходів у тому, що у приміщеннях шкіл не встигли завершити ремонт.

За словами начальниці управління освіти Ірина Ткачук, будівельні роботи до 1 вересня не завершили підрядники. Про це вона розповіла у коментарі виданню.

До теми Уряд розподілив мільярд гривень на ремонти та організацію харчування у школах

У двох чернівецьких школах діти навчаються дистанційно

Ірина Ткачук розповіла, що мовиться про ліцей №2 на вулиці Кобилиці та про ліцей №10 на Головній. Вони беруть участь в програмі енергоефективності НЕФКО.

Саме згідно з нею, у закладах за кредитні гроші оновлюють:

систему опалення;

систему освітлення;

а також модернізують мережі.

Начальниця управління освіти пояснила, що поки роботи не завершать, у ліцеях заборонили навчання. Коли завершать ремонт, наразі невідомо.

Коротко про програму енергоефективності НЕФКО