За словами начальниці управління освіти Ірина Ткачук, будівельні роботи до 1 вересня не завершили підрядники. Про це вона розповіла у коментарі виданню.

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Ірина Ткачук розповіла, що мовиться про ліцей №2 на вулиці Кобилиці та про ліцей №10 на Головній. Вони беруть участь в програмі енергоефективності НЕФКО.

Саме згідно з нею, у закладах за кредитні гроші оновлюють:

  • систему опалення;
  • систему освітлення;
  • а також модернізують мережі.

Начальниця управління освіти пояснила, що поки роботи не завершать, у ліцеях заборонили навчання. Коли завершать ремонт, наразі невідомо.

Коротко про програму енергоефективності НЕФКО

  • На умовах співфінансування у Чернівцях реалізують програму Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО.
  • Проєкт передбачає модернізацію 36 громадських будівель у 33 закладах. Зокрема у списку 15 дитсадків, 16 шкіл, ліцеїв та гімназій, а також – "Міська лікарня №1" та поліклініка №1.
  • Його мета – впровадження енергоефективних заходів в муніципальних будівлях міста Чернівці, зменшення енергоспоживання в будівлях та викидів СО2, а також зниження вартості експлуатації інженерних систем.
  • Сума інвестицій становить 9 мільйонів євро.