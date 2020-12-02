"Приватбанк" до 1 грудня мав повернути гроші всім учасникам за скасоване пробне ЗНО у 2020 році. Проте, кошти виплатили понад 171 тисячі українців, а це 78,2 % від загальної кількості учасників.

Сума повернених коштів складає майже 42 мільйони гривень, що становить 79,9 % від загальної суми, виділеної із фонду, повідомляє сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

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Відомо, що решту коштів, які не повернули учасникам, а це понад 10 мільйонів гривень, "Приватбанк" поверне до державного бюджету.

Чому не всім учасникам пробного ЗНО повернули гроші? В УЦОЯО зазначили, що понад 20% учасників не скоригували своїх даних в особистих кабінетах або не відкрили рахунків у банку. Втрачені кошти повернути вже не можна.

Адже для отримання коштів, які вони витратили на пробне ЗНО, учасники мали картку у "Приватбанку" і перевірити актуальність інформації, зазначеної під час реєстрації. За потреби учасники могли змінити номер телефону на сервісі визначення результатів до 30 листопада включно.

Що відомо про повернення коштів за пробне ЗНО?

Уряд скасував проведення пробного ЗНО у 2020 році й ухвалив постанову про повернення коштів учасникам, які сплатили за це гроші. Для цього з фонду боротьби з COVID-19 виділили понад 52 мільйони гривень.

А все через те, що цього року через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пройшли пробне ЗНО вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, а 17 червня – з усіх інших предметів.



Скільки абітурієнти заплатили за пробне ЗНО? Ціна пробного ЗНО у 2020 році була від 138 до 150 гривень, залежно від регіону учасника, який на нього зареєструвався. У вартість входили послуги з розроблення тестових завдань, макетування, тиражування та відправки тестових зошитів. Загалом, учасники пробного ЗНО сплатили державі 53 мільйони гривень.