Не всі вчителі зможуть до 1 вересня отримати ноутбуки, – Фіданян

Вчителів пообіцяли до 1 вересня забезпечити ноутбуками. Проте з’ясувалося, що частина субвенції надійде пізніше, тож педагоги не зможуть вчасно отримати техніку.

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян розповіла, що через внесені урядом зміни до постанови частина шкіл отримають кошти на придбання ноутбуків лише під кінець року.

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За її словами, згідно зі змінами, основна сума виділених коштів "стоїть" на листопад – грудень. Отже, до 1 вересня ноутбуків для вчителів не буде.

Очевидно, для цих двох міністерств немає значення, що навчальний рік починається 1 вересня... Але вони разом вже знайшли винних – місцева влада. А можливо Мінфін знає, що до 1 січня карантинних обмежень та дистанційки не буде? Тоді вони правильно залишили кошти на кінець року,

– написала Фіданян.



Додамо, що на сайті Мінцифри вказано, що станом на 10 серпня, оголошено торги на понад 21 тисячу ноутбуків з обіцяних 60 тисяч.

Після публікації Фіданян, заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев надіслав у МОН повідомлення про те, що Мінфін готовий пришвидшити виділення коштів за цією бюджетною програмою.



У коментарі LIGA.Life Фіданян наголосила, що така ситуація принижує гідність управлінців системи освіти. "Бо всі багато розказали, відзвітувалися, що будуть комп’ютери… Але зараз на це немає коштів. Це також налаштовує проти людей, які є управлінцями", – вважає вона.

За її словами, в таких випадках люди думають, що ліниві чиновники знову щось зробили несвоєчасно. Так само подумають і вчителі.

Але це не вся історія. Думаю, багато хто у маленьких містах і селищах не знає, що придбані ноутбуки розподілятимуть лише між школами з певною кількістю учнів. Так, якщо школа розташована у маленькому містечку або селі та не відповідає цьому параметру, вона не підпадає під програму,

– наголосила Фіданян.

Вона запевняє, що через це величезний відсоток сільських шкіл не отримають жодного комп'ютера, бо не проходять за параметрами під держсубвенцію. "Це несправедливо. З 14 500 шкіл у нас 60% розміщені у сільській місцевості", – додає освітянка.

Олена Фіданян каже, що потрібно, аби влада чесно сказала: "Цього року запроваджуємо такий проєкт. Але не всі вчителі зможуть отримати ноутбуки до 1 вересня, бо є процедури. Громадо, ви отримаєте техніку згодом".

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До слова, у 2021 році введено нову субвенцію для реагування на COVID-19. Вона становить 1 мільярд гривень. Частково ці гроші підуть на придбання масок, респіраторів, рукавичок, дезінфекторів, термометрів тощо. На це спрямовано 20 мільйонів.

Але переважну більшість коштів (980 мільйонів) витратять на придбання ноутбуків для вчителів, щоб організувати якісне дистанційне навчання. Так, МОН разом з Мінцифри планують цього року забезпечити ноутбуками майже 61 тисячу педагогів.