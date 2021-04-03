Не всі студенти є бідними: чим займаються фінансові амбасадори у вишах

В університеті Пенсильванії створили окрему організацію, яка займається підвищенням рівня фінансової грамоти студентів перших курсів. 5 наставників навчають молодь керувати грошима.

Фінансові амбасадори також є студентами Пенсильванського університету. Для своєї діяльності вони використовують низку онлайн-ресурсів, зокрема ведуть кілька груп у соціальних мережах, де відповідають на запитання своїх молодших колег про гроші.

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Що відомо про ініціативу

Ініціаторка створення організації Ліндсі Бурчам є менеджером проєкту фінансового добробуту студентів Пенсильванського університету.

Вона сама була студенткою вишу, і переживала доволі складні фінансові ситуації під час свого навчання.

Хоча працівники нашого університету мають багатий фінансовий досвід, на посади наставників ми вирішили обрати 5 студентів старших курсів. На мою думку, молодь набагато краще сприймає інформацію від людей їхнього ж віку,

– розповідає Бурчам.

Університет платить гроші амбасадорам за їх діяльність, а всього кожен наставник працює близько 10 годин на тиждень.

Чим займаються амбасадори

Фінансові тренери створюють контент для соціальних мереж, займаються розсиланням інформаційних листів щодо різних інвестиційних та підприємницьких можливостей, грантів, стипендій та наукових проєктів в університеті.

Цього місяця команда амбасадорів планує провести чотиритижневий фінансовий фітнес-челендж, а також запускає курс "Фінансуй у майбутнє" на платформі Canvas.

Головною метою організації є розвиток фінансової грамотності молодих студентів. Часто амбасадори діляться власним досвідом того, як правильно керувати коштами, якщо бюджет студента дуже обмежений.

Пора вже ламати стереотип, що студенти – це обов'язково бідні та фінансово неграмотні люди. Сподіваюсь, наша ініціатива цьому посприяє,

– додає ініціаторка створення організації Ліндсі Бурчам.