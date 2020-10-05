В світі є безліч дивних уявлень про освіту, проте їх вже спростували вчені у різних дослідженнях. Ми підготували для вас перелік найцікавіших міфів, у які люди досі продовжують вірити.

Ці міфи розвінчав засновник PISA Андреас Шляйхер у своїй книзі "Найкращий клас у світі: як створити систему освіти 21-го століття", передає НУШ.

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9 найпопулярніших міфів про освіту

Міф №1: Бідні діти погано навчаються в школі

Це абсолютна брехня. Науковці довели, що діти з нижчих соціальних верств досягають успіхів, залежно від школи, де навчаються, та країни, де живуть. Найчастіше у школах, в яких діти добре навчаються, використовують методики, що дозволяють учням із різних родин вчитися так, як їм зручно.

"До того ж, у всіх країнах є відмінники, але мало які держави дають шанс на успіх усім школярам. Зрештою, те, як ми навчаємо дітей з найбільш вразливих родин, характеризує нас як суспільство", – каже Шляйхер.

Міф №2: Іммігранти знижують успішність школи

Насправді, як наголошує Шляйхер, за результатами PISA, жодного зв’язку між часткою учнів-мігрантів у країні й загальною успішністю учнів немає. Учні-мігранти демонструють різні результати в різних країнах. Усе залежить від того, де вони здобували освіту.

Відтак, діти мігрантів з арабських країн, які переїхали до Нідерландів, набрали на 77 балів більше, ніж учні з арабських країн, які оселилися в Катарі. А учні, які народилися в Китаї та згодом переїхали деінде, завжди вчаться краще від однолітків практично всюди.

Міфи №3: Успішна освіта є дорогою

Але насправді великі інвестиції в освіту не гарантують, що вона одразу поліпшиться. Успіх залежить не від кількості витрачених грошей, а від того, як їх використовувати.

Так, вчені дослідили, що 15-річні школярі в Угорщині, яка витрачає 47 тисяч доларів на одного учня у віці 6-15 років, демонструють такі ж успіхи, що й учні з Люксембургу, що витрачає понад 187 тисяч доларів на одного учня.



Діти навчаються в американській школі / Фото Pinterest

Міф №4: Менші класи гарантують кращі результати

Це далеко не так. Адже, згідно з результатами PISA, найуспішніші школи надають пріоритет якості викладання, а не розміру класів.

Окрім того, нещодавно з’явилося дослідження, що учні переповнених класів, де навчаються понад 30 дітей, краще навчаються. Вони успішніше справляються з компетентнісними завданнями, ніж їх однолітки з класів із середньою наповненістю.

Міф №5: Чим більше часу витрачати на навчання, тим більшою буде успішність

Відповідно до досліджень PISA, країни, де діти більше часу проводять у класі, мають гірші результати. Адже вони залежать від кількості та якості навчальних можливостей.

Так, якщо підтримувати якість викладання, то збільшення часу для навчання дасть хороші результати. Але якщо підвищити якість викладання, то кращих результатів вдасться досягнути швидше.

До прикладу, в Японії та Кореї учні мали майже однакові бали із природничих дисциплін. Утім, в Японії школярі навчаються близько 41-ї години протягом тижня (28 годин – у класі й 14 годин – після уроків). А в Республіці Корея – 50 годин на тиждень (30 – у класі й 20 – після уроків).

Міф №6: Успіхи в школі залежать від таланту

Це теж є неправдою. У більшості країн, де учнів змушують багато працювати, щоб досягнути успіхів, помітно високі досягнення школярів.

Також, за результатами PISA, учням із кращим соціально-економічним статусом учителі ставлять вищі оцінки, порівняно з їхніми ровесниками з бідніших родин.

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Міф №7: Деякі країни мають успіхи в освіті завдяки своїй культурі

Але насправді культура – це не вирішальний критерій успіху. Це може підтвердити те, як швидко в деяких країнах зростає успішність учнів.

Наприклад, у 2006-2015 роках у Колумбії, Ізраїлі, Макао, Португалії, Катарі й Румунії значно покращилися показники середньої успішності з природничих дисциплін. Але ж ці країни не змінили культури чи складу населення, вони змінили освітню політику і практику.

Міф №8: Вчителями мають ставати найкращі випускники

Насправді кілька дослідників вже перевіряли грамотність серед дорослих. Вони порівнювали навички вчителів із навичками інших випускників коледжів та університетів. З’ясувалося, що у більшості країн педагоги мали такий же рівень навчальних досягнень, як і більшість осіб з вищою освітою.

Тому Шляйхер радить країнам зробити вчительський фах престижним і привабливим в інтелектуальному й фінансовому сенсах. Тобто, треба більше інвестувати в розвиток учителів і створювати конкурентні умови праці.

Міф №9: Треба підбирати учнів за здібностями

Вчені довели, що країни, які ділять учнів за здібностями не мають найефективніші освітні системи. Насправді більш ефективними є ті системи, які надають рівні можливості для навчання всім учням. Утім, поділ учнів за здібностями всередині класу таки може бути ефективним.