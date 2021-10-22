Лікар отримав направлення у районну лікарню, проте звільнився. Суд змусив його виплатити стипендію, яку він отримував від вишу.

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Студент не відпрацював три роки

Студента з Рівненської області у 2009 році зарахували на державну форму навчання в медичний університет у Тернополі. Після закінчення навчання він попросив направлення на роботу за місцем проживання його батьків.

У 2015 році медика відправили на роботу в Демидівську лікарню на посаду лікаря-анестезіолога. Проте він у 2017 році звільнився за згодою двох сторін.

Виш подав до суду

Тернопільський медуніверситет через це подав позов, оскільки там вважають, що колишній студент порушив умови договору, не пропрацювавши три роки в державній установі охорони здоров`я.

В медуніверситеті пояснили, що навчання студента на державній формі вони оцінили у 80 тисяч гривень. Також він отримав понад 48 тисяч гривень стипендії. А тому навчальний заклад вимагав від студента-медика повернути їм 128 тисяч гривень.

Рішення суду

На суд колишній студент не прийшов, його захисник наголошував, що відповідач не визнає позовних вимог, оскільки на його думку, для цього не існує законних підстав.

Проте Млинівський районний суд задовольнив клопотання медуніверситету та вирішив стягнути із відповідача 128,5 тисяч гривень за навчання. Відповідач ще може подати позов.

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