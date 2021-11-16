Що відомо про навчання випускниці

У 2011 році студентка Наталія вступила до медуніверситету у Тернополі на денну форму навчання за державним замовленням як дитина-сирота.

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Під час вступу студентка підписала угоду про те, що зобов’язується після закінчення інтернатури відпрацювати не менше трьох років за розподілом. У разі відмови випускниця мала повернути витрачені державою кошти на навчання та суму отриманої стипендії.



Тернопільський медичний університет імені І. Горбачевського / Фото euroosvita.net

У травні 2017 року Наталія подала заяву з проханням видати їй направлення на роботу в Костопільський центр первинної медичної допомоги Рівненської області.

Чому виш запросив відшкодування коштів

Після одержання диплому лікаря випускниця поїхала працювати сімейним лікарем у Костопіль, звідки вона родом. А у лютому 2020 року Тернопільський медуніверситет одержав лист від Костопільського центру первинної меддопомоги про те, що випускниця звільнилася за власним бажанням.

Таким чином, вона лише кілька місяців не допрацювала встановлені три роки. Навчальний заклад надіслав випускниці лист з проханням відшкодувати витрачені на навчання кошти та, не одержавши їх, позивався до суду.

Відповідачка та її адвокат подали відзив до позову. Що вони кажуть:

відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці, обов`язковість відпрацювання після закінчення інтернатури є порушенням права громадянина щодо вільного вибору місця роботи;

механізм розрахунку вартості навчання та відшкодування не передбачений жодним нормативно-правовим актом, і що виплачена стипендія не може бути стягнута.

Що вирішив суд

Суддя Костопільського районного суду Лілія Грипіч зобов’язала Наталію відшкодувати Тернопільському медичному університету 225 тисяч гривень, витрачених на її навчання та виплату стипендії. Це рішення випускниця ще може оскаржити.

До слова, раніше цей же медичний університет відсудив у свого колишнього студента 128,5 тисяч гривень компенсації за навчання, оскільки той не відпрацював три роки за направленням.