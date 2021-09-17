Про перші підсумки проведення іспиту розповіла голова Нацкомісія Орися Демська. Вона, зокрема, похвалилася "пропускною спроможністю".

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Перші результати іспиту

Орися Демська звернула увагу, що іспит на володіння українською мовою зазнав трансформації, внаслідок чого його тривалість скоротилася з двох годин до 30 хвилин.

Це й вплинуло на пропускну здатність – тепер щомісяця Нацкомісія може проводити іспит для близько 16 тисяч чиновників.

Станом на 16 вересня Нацкомісія зі стандартів державної мови видала 22 265 сертифікатів. Частка тих, хто провалив іспит, становила 15%.

Що буде з тими, хто не склав іспит

Орися Демська вважає такий результат цілком нормальним для держави, яка саме переходить від однієї мовної моделі до іншої. Про це вона розповіла в ефірі одного з телеканалів.

Показник у 15% провалених іспитів вона вважає ознакою того, що українські чиновники добре впоралися. Хоча якоїсь норми щодо частки складання іспиту ніхто не встановлював.

Якщо людина не склала іспит, вона просто не призначається на посаду, і все. І таким чином іспит стає тим механізмом, який встановлює, що та чи інша особа через невміння нормально комунікувати не може виконувати функції державної служби,

– пояснила Орися Демська.

Іспит з української для чиновників: деталі