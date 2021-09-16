Справу розслідують як умисне вбивство. Про це розповіла директорка Полтавського ліцею № 33, де навчалася дівчинка, Наталія Кікоть

Важливо Зомліла на уроці фізкультури: школярка раптово померла у Полтаві

Близько 16:00 у 5-В класу був урок фізкультури. Коли на занятті відпрацьовували теми футболу, дівчинка зомліла.

Вчитель фізкультури надавав першу допомогу

Валерій Білоха, вчитель фізкультури ліцею, розповів, що візуальний огляд дитини нічого не дав. Школярка не реагувала на звернення і на дотики. Тоді викликали медика та сказали класному керівнику.

Паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання і непрямого масажу,

– сказав вчитель.



Вчитель фізкультури / Фото "Суспільне" У дитини була клінічна смерть Опісля дитину забрала "швидка". Медики міської дитячої лікарні намагалися реанімувати дитину майже годину. У школярки була клінічна смерть. Виконувачка обов'язків директора закладу Олена Ананевич наголосила, що лікарі робили усе можливе, але, на жаль, зафіксували біологічну смерть.

Школярка не скаржилась на здоров'я

Директорка ліцею наголосила, що скарг на самопочуття від дитини не було. Дівчинка займалась в основній групі з фізкультури. Батьки приносили до школи відповідну довідку. Раніше, у 3 та 4 класах, в дитини теж була основна група.

"У довідці вказано, що вони по 31.08 проходили там щось в ендокринолога, але таких, щоб скарг серйозних у неї не було", – зауважила Кікоть.



Спортивний майданчик у ліцеї / Фото "Суспільне"

Встановлюють причину смерті

Слідчі здійснюють досудове розслідування. Тіло дитини направили на експертизи для встановлення причини смерті.

Відомо, що дівчинка була з багатодітної сім'ї. Її брат вчиться у 9 класі.

Прощання зі школяркою заплановане на 17 вересня.



Ліцей, де вчилась дівчинка / Фото "Суспільне"