Два роки тому дітей перевели на домашню форму навчання. У 2021 році вони повернулись до звичної форми, але пропускали уроки в школі без поважних причин.

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Залишив сина без атестата

Діти навчаються у 2, 6, 8 та 11 класі. Батько відмовлявся від того, щоб вони писали контрольні роботи. Пояснював це тим, що діти мають вільне право вибору. У вересні 2021 року чоловік написав заяву директору школи про те, що відмовляється від атестата сина про закінчення школи.

Водночас у сіду батько не визнав провини. За його словами, він керівник власного життя і сім'ї. Тому чоловік вирішив добровільно замість соціального життя обрати природне.

Батько сімейства наполягає, що змусити його дітей відвідувати школу нібито ніхто не має права. Чоловік наголошує, що він та його діти є вільними людьми.

Сім'я живе у високогірному селі подалі від інших будинків.

Схожі випадки в Україні

У Луцьку суд штрафував багатодітну матір через те, що її 5 дітей пропускали уроки в школі. Троє доньок та двоє синів жінки не відвідували навчання від вересня до середини жовтня 2021 року.

У Полтаві п’ятикласник тероризував ліцей № 6 "Лідер", де вчиться. Як розповідала голова батьківського комітету, батьки на знак протесту не пускали дітей на уроки. Так вони намагалися домогтись відрахування дебошира.

Суд у Тернопільській області не оштрафував маму хлопця, який не відвідував дистанційне навчання і обмежився усним зауваженням. Жінку звинувачували в невиконанні батьківських обов’язків. А все через те, що її син не відвідував онлайн-уроків, бо вдома не було інтернету.

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