Немає субвенції на НУШ: до початку навчального року досі не виділили 1,4 мільярда

Станом на початок липня Міністерство фінансів досі не надіслало Держказначейству бюджетний розпис субвенції на реформу НУШ. Хоча рішення про виділення 1,4 мільярда гривень уряд ухвалив ще у травні.

Без бюджетного розпису казначейство не може перерахувати виділені 1,4 мільярда гривень обласним бюджетам та бюджету міста Києва.

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Загальний обсяг субвенції на розвиток "Нової української школи" у новому навчальному році становить понад 1,4 мільярди гривень.

На що підуть гроші з субвенції

Міністр освіти Сергій Шкарлет сказав, що кошти підуть на закупівлю оснащення, зокрема сучасних меблів для майбутніх перших класів, дидактичні матеріали, комп’ютерне обладнання та підвищення кваліфікації вчителів.

Так, з 1,42 мільярда гривень понад половина (1,21 мільярд гривень) піде на закупівлю:

засобів навчання та обладнання, зокрема комп'ютерного та сучасних меблів (для перших класів НУШ), для навчальних кабінетів початкової школи – на суму 986,3 мільйонів гривень;

комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної літератури, друкованих зошитів тощо – на суму 35 мільйонів гривень.

Також 271 мільйона гривень субвенції планують виділити на оплату послуг з підвищення кваліфікації вчителів 5 – 11 (12) класів, замовниками яких є школи.

Що відомо про НУШ в Україні

"Нова українська школа" – це головна реформа МОН під керівництвом колишньої міністерки Лілії Гриневич. Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні, а в 2018/2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.

Окрім того, МОН вже готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.

Ключові компетентності для дітей у НУШ:

спілкування в школі лише державною мовою (і рідною, у разі відмінності);

спілкування іноземними мовами;

уміння вчитися впродовж життя;

Ініціативність і підприємливість;

математична компетентність;

основні компетентності у природничих науках і технологіях;

інформаційно-цифрова компетентність;

соціальна та громадянська компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини тощо;

обізнаність та самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність.

Дослідження показують, що у пілотних школах НУШ учні мають вищі показники за наскрізними уміннями, порівняно з непілотними закладами.

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До слова, з 1 вересня 2021 року у школах мають запровадити нове меню для учнів. Проте у МОН заявили, що розширили перехідний період – тому школи можуть більше часу, щоб реформувати харчування – до грудня 2022 року.

Євген Клопотенко розповів, наскільки здорожчає нове шкільне меню. "Раніше для того, щоб готувати продукти за всіма вимогам, треба було 14 гривень. Зараз це буде 14 гривень і 50 копійок. А для кращого харчування і якості продуктів, – від 14 до 25 гривень", – сказав він.