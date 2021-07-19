Керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко розповів, що майже 20% українських абітурієнтів у 2021 році не склали тест з історії України.

До теми Вчителька з Одещини взяла участь у ЗНО разом з учнями: скільки балів вона набрала

За його словами, це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями, які абсолютно не орієнтуються в історичній хронології і не здатні розташувати події з різницею у 10 – 20 років.

Валерій Бойко зазначив, що учасники ЗНО, які не склали тест з історії, також не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді.

Такі абітурієнти, закінчивши школу в умовах незалежності, не спроможні пригадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели Україну до незалежності. Наші діти демонструють більш загрозливі і невтішні результати у ЗНО з історії, ніж у ЗНО з математики,

– вважає Бойко.

З якими завданнями не впоралися учні на ЗНО з історії

Наприклад, не знали деякі діти відповіді на питання про гетьмана Сагайдачного – 20% учасників ЗНО вважають, що він створив першу друкарню на українських землях.

Також було завдання з цитатою Мустафи Джемілєва про псевдореферендум у Криму, про те, що на нього не пішли кримські татари, що все це було організовано ФСБ тощо. Лише 58% вибрали правильну відповідь – це референдум 2014 року. А 16% вважають, що це подія 1996 року.

Було завдання упізнати з-поміж різних фактів наслідки репресій – "великого терору" в Україні. Яка ще тема може бути більш топовою для українців? І роки зазначено – 1937–1938, і напис є на діаграмі, що це – кількість заарештованих. Але лише 12% учасників відповіли правильно.

Діти не змогли розмістити у хронологічному порядку зображення шпальт газет з визначальними для України подіями: українізація, Голодомор, проголошення незалежності Карпатської України і героїчна оборона Севастополя. Лише 11% правильно виконали завдання.

Скільки учасників провалили ЗНО-2021

Історія України – 18% учасників;

Українська мова та література – 7,96% учасників;

Українська мова – 7,45% учасників;

Біологія – 2,34% учасників;

Географія – 5,38% учасників;

Математика – 31,11% учасників;

Фізика – 8,33% учасників;

Хімія – майже 10% учасників;

Іноземна мова – зокрема, з іспанської мови ЗНО завалили 15,78% учасників.

З якими завданнями не впоралися учні на ЗНО з математики

Було таке завдання "Шість однакових конвертів коштують три гривні, скільки таких конвертів можна придбати за 12 гривень?". На жаль, за словами Бойка, це завдання вирішили 88% учасників, а 12% – з ним не впоралися.

Така ж ситуація і з графіком роботи двигуна. Було завдання "Скільки хвилин його температура не перевищувала 50 °С". Бойко каже, що потрібно було просто прочитати графік, але з цим впоралися тільки 80% дітей.

А завдання, в якому потрібно було відрізнити радіус кульки і діаметр, виконали всього 50% учасників ЗНО. Також лише 55% дітей змогли розв'язати рівняння 1-5x=0.

Половина учасників ЗНО-2021 з математики не змогли впоратися з завданням, де треба було порахувати гроші, які ви отримаєте за залізничний квиток.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.