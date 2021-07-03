Не можна допускати до роботи без щеплення, – головний санлікар про вакцинацію вчителів

Головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що вакцинація вчителів має бути обов’язковою. За його словами, нещеплених освітян не можна допускати до роботи.

Ігор Кузін повідомив, що в чергу на вакцинацію записані 200 тисяч освітян і для них вистачить тих доз вакцини, які вже замовлені.

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Головний санітарний лікар каже, що вакцинація має бути обов’язковою для частини дорослого населення. Це стосується і працівників освіти та сфери обслуговування.

Ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших працівників забезпечити обов’язковість доволі важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу,

– каже Кузін.

Також санлікар погоджується з рішенням Верховного Суду про законність недопуску до шкіл нещеплених дітей.

"Я б зважав на рішення Верховного Суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані. Вони можуть вчитися онлайн", – додає він.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що на добровільну вакцинацію від COVID-19 зареєструвалися лише 32% освітян. Їх щеплюють вже цього тижня вакциною Pfizer.

А раніше Шкарлет казав, що уряд опрацьовує механізм введення обов'язкової COVID-вакцинації для вчителів. Адже вони перебувають в групах з дітей та колег і є потенційними носіями вірусу.