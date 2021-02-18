Освітній омбудсмен Сергій Горбачов переконаний, що реформа повинна зробити освіту корисною та вмотивованою для дітей. Що змінилося завдяки реформі та чи хочуть діти ходити до школи – читайте у матеріалі.

Сергій Горбачов погоджується з тим, що в освіті є дійсно великі проблеми. "Наприклад ми говоримо про вчителів, їх підготовку. Для того, щоб вчитель працював по-іншому, потрібно безліч речей і найперша – це мотивація. Вчитель має бути вмотивований, щоб йти назустріч дітям, а зараз із цим у нас дійсно є проблеми", – наголошує він.

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Застарілі норми в школі, які треба змінювати

За словами експерта, однією з застарілих норм є ліміти на кількість учнів у класах. Так, іноді у деяких школах не вистачає учнів у класах або ж навпаки – забагато дітей, і вони навчаються в різні зміни.

Норма про 24 дитини у класі набуває чинності з 2024 року. Тобто ще є три роки, щоб органи місцевої влади встигли зробити відповідні кроки: побудувати школи, зробити перерозподіл,

– наголошує Сергій Горбачов.

Також, на думку освітнього омбудсмена, найжахливішою проблемою радянської освіти є те, що до 5 – 6 класу діти втрачали зацікавленість до навчання, те ж саме відбувалося й у початковій школі:

Адже дуже багато залежить від учителя, від того як побудоване спілкування, наскільки дітям цікаво.

Чи хочуть діти ходити до школи

Освітній омбудсмен запевняє, що, за даними дослідження, українські учні таки мають бажання вчитися. Але під час навчання важливо враховуватися дитячу психологію. Адже для дитини 6 – 8 років головним методом пізнання світу є гра.

"Я дуже часто бачу у батьків паніку, особливо коли вони приходять подавати документи до 1 класу й одразу в очах питання: "Як дитина складатиме ЗНО?". Люди дайте дитині навчитися, до ЗНО ще 12 років. Спочатку важливо дитину адаптивно ввести у шкільне життя, а потім формувати відповідальність", – додає експерт.

Горбачов запевняє, що зараз діти вчаться, і вчаться інакше, не так, як звикло старше покоління. Саме тому виникає непорозуміння.

Окрім того, освітній омбудсмен переконаний, що потрібно підвищувати рівень відповідальності дитини.

У мене виникає сюрреалістичне відчуття, коли вчителі скаржаться, що діти у 1 класі не хочуть слухатися, не виконують те, що каже вчитель, не дисципліновані. А потім у 9 – 11 класі починаються скарги на те, чому діти такі не самостійні. А ви їх навчили бути самостійними, дали можливість помилятися,

– додав він.

За словами експерта, без помилок неможливо, бо саме це шлях до розвитку. Лише усвідомивши свої помилки, зробивши висновки і опанувавши їх, можна рухатися далі.

"Не можна дитину карати за те, що вона помиляється. Її потрібно підтримувати у всьому", – стверджує Горбачов.

Чи можуть вчителі знижувати оцінки дитині за почерк? Омбудсмен підкреслив, що відповідно до нормативних документів заборонено знижувати оцінки за почерк дитини чи виправлення (якщо результат правильний).

Чи реально побудувати школу за три роки? На думку Горбачова, це цілком реально. Хоча три роки це досить короткий термін для побудови школи.

Але, окрім побудови нових шкіл, є можливість реконструювати ті, що працюють зараз. Є можливості зробити мережу такою, що відповідала б потребам.