Міністерство освіти і науки наголосило, що вступникам, які не можуть зареєструвати електронні кабінети через помилки у документах, не потрібно робити дублікати документів.

У відомстві повідомили, що у цьому випадку необхідно звернутись до сервісу підтримки електронних кабінетів вступників, надіславши відповідного листа на електронну пошту [email protected]

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Що написати в листі? У електронному листі повинна бути обрана тема. До прикладу:

тема “Помилка при реєстрації П3.3.1”

Якщо помилка в даних вступника наявна у даті народження, вказаними в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО;

тема “Помилка при реєстрації П3.3.2”

Якщо помилка в даних вступника наявна в ПІБ, вказаними в документі про ПЗСО та сертифікаті ЗНО.

Окрім того, до листа необхідно додати: сканкопії (фото) свідоцтва/атестата про ПЗСО (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта (з ПІБ, серією, номером, датою видачі, терміном дії (для ID-паспорта) і скріншоти з помилкою.

У разі виявлення помилок ДП "Інфоресурс" зможе тимчасово їх виправити, без необхідності негайної заміни документа (виготовлення дубліката). Так, абітурієнти зможуть подати електронні заяви до вишів. Натомість виготовлення дублікатів повинно бути здійснено не пізніше 1 листопада 2020 року.

Як зареєструвати електронний кабінет і подати заяву до вишу: дивіться відео