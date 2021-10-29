За даними ВООЗ у 45 країнах Європи школи залишаються відкритими, ще 7 країн обрали повне або часткове закриття шкіл, а 2 країни рекомендують дистанційне навчання.

До теми Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге наголошує, що закриття шкіл минулого року порушило право на освіту мільйонів дітей.

Це завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати ті самі помилки,

– заявив Клюге.

Натомість ВООЗ рекомендує відкрити школи, але:

дотримуватися епідеміологічних заходів в навчальних закладах;

зберігати соціальну дистанцію;

дотримуватися частого миття рук;

не забувати про маски;

забезпечити належну вентиляцію в класах.

"У нас є більш ефективні інструменти для подолання цього сплеску, ніж закриття шкіл", – відзначив Клюге.

Водночас в Україні з 1 листопада дистанційне навчання буде впроваджено у школах більшості областей. А все через те, що регіони переходять до червоного рівня карантину у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19.