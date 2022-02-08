Не лише Могилянка: відставки Шкарлета вимагають також студенти КНУ, КПІ та НАУ

Студенти чотирьох університетів надіслали звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

Також вони просять голову комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака оцінити роботу міністра.

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До прем'єра та голови комітету звернулись студенти:

Києво-Могилянської академії,

КНУ імені Тараса Шевченка,

Київського політехнічного інституту,

Національного авіаційного університету.

Студенти надіслали звернення до прем'єр-міністра з вимогою відставки Шкарлета, а до голови Комітету Верховної Ради з питань освіти – звернення з проханням фахово оцінити роботу глави МОН.

За їх словами, особистість Сергія Шкарлета ставить під сумнів будь-яку університетську автономію.

Звинувачення у плагіаті та фальсифікації вже достатньо для недовіри очільнику МОН. "Будь-яку інституцію в Україні повинна очолювати людина із безсумнівною репутацією", – ці слова пана Шкарлета повинні діяти також проти нього,

– йдеться у зверненні студентів.

Студенти Могилянки заявили, що у вівторок, 8 лютого, у боротьбі за відставку до них приєдналися ще університети з Києва та регіонів.

"Ми чекаємо на порядок денний засідання Комітету Ради з питань освіти цієї середи та продовжуємо готувати наступні, тепер уже загальностудентські акції. Допоки вимоги не будуть виконані", – наголосили студенти.

Чому студенти хочуть відставки Шкарлета

1 лютого Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів президента Києво-Могилянської академії, бо вони відбулися з порушеннями, і буде оголошувати повторний конкурс.

Однак вже 3 лютого МОН скасувало наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Через це рішення МОН студенти Могилянки 4 січня вийшли на протест під Кабмін. Вони заявили, що їхній страйк триватиме до того часу, поки Сергія Шкарлета не звільнять з посади міністра освіти. Навіть якщо це займе кілька тижнів.

Минулого тижня у Верховній Раді почали збирати підписи, аби відправити міністра освіти у відставку. Проєкт постанови за звільнення урядовця подала нардепка від "Голосу" Інна Совсун, яка підтримує вимоги студентів.

Як тривала боротьба за президентське крісло Могилянки / Відео 24 каналу