Не лише COVID-19: у МОЗ заявили, що причин переходу шкіл на дистанційку кілька

У Міністерстві охорони здоров’я назвали причини повернення дистанційного навчання у школи. Зокрема, на це вплинув не лише COVID-19, це також зробили для протидії сезонному спалаху грипу та ГРВІ.

У МОЗ наголосили, що внаслідок активної циркуляції вірусу грипу у закладах освіти вже спостерігається відсутність дітей, яка пов’язана з сезонним підйомом захворюваності.

До теми В Україні школи переходять на онлайн-навчання: де учні навчаються вдома

Водночас це також співпадає з новою хвилею "Омікрону", яка розповсюджується швидше, аніж "Дельта".

Саме тому дистанційне навчання може бути запроваджене як елемент протидії сезонному спалаху грипу та ГРВІ. У той же час – дистанційна освіта дозволяє зменшити ризик інфікування дітей та мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів, контактує з вчителями тощо,

– заявили в МОЗ.

Згідно з їх даними, в Україні спостерігається різке зростання кількості випадків зараження на новий штам коронавірусу, який поступово заміщає "Дельту". Зокрема, на тлі поширення "Омікрону" зросла й частка хворих дітей в Україні.

У МОЗ додали, що дотримання карантинних обмежень підвищують шанс уникнути інфікування і розвантажують медичну систему. Йдеться про носіння масок, миття рук з милом, користування антисептиком, фізичну дистанції та уникнення скупчення людей.

До прикладу, у столиці за останній тиждень зареєстровали понад 30 тисяч хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19. Так, лише дітей захворіло майже 12 тисяч (зростання у 1,8 рази), дорослих – 18 тисяч осіб. За даними КМДА, зареєстровано 7348 випадків серед школярів.

До слова, дистанційне навчання в українських школах знову стало масовим через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 та ГРВІ. Сергій Шкарлет наголосив, що станом на 29 січня понад 4,7 тисячі шкіл працюють у дистанційному форматі.

Також Міносвіти 26 рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання. Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.