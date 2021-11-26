Не лише безкоштовне навчання: за що не будуть платити студенти Президентського вишу

Студенти, які здобуватимуть вищу освіту у Президентському університеті, не будуть платити за навчання. Також планується, що держава забезпечить їх безкоштовним проживанням, харчуванням і навіть лікуванням.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук. За його словами, у Президентському виші не лише навчання буде безкоштовним – студентам не доведеться платити і за "соціальну складову".

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Гарбарук запевняє, що держава повністю візьме на себе забезпечення і проживанням, і харчуванням, і лікуванням.

Він також додав, що на території університету створять медичний центр. Одночасно він буде й університетською клінікою, на базі якої планують проводити наукові дослідження і навчати студентів.

Чиновник розповів, що на перший курс до вишу набиратимуть 120 студентів. "Максимальна потужність Президентського університету – це 2,5 тисячі найкращих студентів України. 120 – це перша, "золота", когорта, яка першою прийде в стіни університету", – додав Ігор Гарбарук.

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Що відомо про Президентський університет: коротко