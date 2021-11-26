Про це розповів заступник міністра освіти та науки Ігор Гарбарук. За його словами, у Президентському виші не лише навчання буде безкоштовним – студентам не доведеться платити і за "соціальну складову".
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Гарбарук запевняє, що держава повністю візьме на себе забезпечення і проживанням, і харчуванням, і лікуванням.
Він також додав, що на території університету створять медичний центр. Одночасно він буде й університетською клінікою, на базі якої планують проводити наукові дослідження і навчати студентів.
Чиновник розповів, що на перший курс до вишу набиратимуть 120 студентів. "Максимальна потужність Президентського університету – це 2,5 тисячі кращих студентів України. 120 – це перша, "золота", когорта, яка першою прийде в стіни університету", – додав Ігор Гарбарук.
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Що відомо про Президентський університет: коротко
- 31 травня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету". Старт навчання в новому виші запланований на 1 жовтня 2023 року.
- В університеті планують готувати фахівців і проводити дослідження за такими напрямами: інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект; нанотехнології; аерокосмічні технології; енергетичні технології; біотехнології та науки про здоров'я; глобалізація та міжнародні комунікації.
- Випускники після навчання будуть зобов’язані відпрацювати щонайменше 4 роки у державному секторі. Якщо ж студент відмовиться від цього, йому доведеться компенсувати виплати за навчання. Деталі – читайте тут.
- Будівництво "Президентського університету" на території державного ВДНГ у Києві за три роки коштуватиме 7,2 мільярда гривень. Завершити будівництво хочуть у жовтні 2025 року.
- Очікується, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. До цієї дати розплановано комплекс будівельних та організаційно-підготовчих робіт.
- Також міністр освіти Сергій Шкарлет говорив про те, що найкращі викладачі Президентського університету мають отримувати щонайменше 4 тисячі доларів або євро.