Не хотіла б перебувати у СІЗО, – учасниця побиття школярок у Запоріжжі подала апеляцію до суду

Учасницю побиття школярок у Запоріжжі, яка завдала найбільше ударів, посадили в СІЗО на 60 днів. Проте дівчина заявила, що не хотіла б перебувати у СІЗО, і подала апеляційну скаргу до суду.

Яке рішення прийняв суд

Адвокат Ксенії Олена Безугла подала апеляцію на рішення суду. Захисниця просила замінити утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

До теми У Запоріжжі прооперували школярку, яку жорстоко побили дівчата на шкільному стадіоні

У Запоріжжі суд розглянув апеляцію на запобіжний захід для найжорстокішої учасниці побиття трьох школярок – 16-річної Ксенії. Її скаргу не підтримали, тож дівчину залишили за ґратами.

Сама Ксенія запевнила суд, що розкаюється, хоче попросити вибачення у побитих дівчаток і не хоче сидіти в СІЗО.

Я розумію, що неправильно вчинила з дівчатками, хотіла б зустрітися з дівчатками і вибачитися, я не хотіла б перебувати в СІЗО. Дайте мені шанс виправитися,

– закликала суд дівчина.

Цікаво, що на засідання суду не прийшов ніхто із її рідних. Це здивувало суддю. "Де батьки? Де мама, де батько? Вони повинні бути тут і лити сльози, просити суд задовольнити скаргу", – звернувся він до адвоката.

Олена Безугла відповіла, що не знає, чому батьки не прийшли на суд до дочки.



Суд щодо справи Ксенії / Фото "Обозреватель"

Прокурорка Вікторія Побейвовк виступила проти того, щоб дівчині пом'якшили запобіжний захід. За її словами, підозрювана живе неподалік постраждалих. Крім того, в однієї з них зламаний куприк.

Підозрювана займалася спортом. Мама сказала, що вона не контрольована. Батьки не мають на неї впливу. У вівторок та середу їй повідомили про підозру,

– зазначила прокурорка.

Крім того, як повідомила Вікторія Побейвовк, 14 та 15 грудня Ксенії повідомили про підозру ще за двома кримінальними статтями:

розбій (скоєний за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм);

пограбування (але за якою частиною статті, не уточнюється).

Суд пристав на бік обвинувачення і залишив підозрювану під вартою. "Апеляційну скаргу залишити без задоволення. Ксенію і далі утримуватимуть під вартою до 5 лютого", – зачитала рішення суддя Світлана Дадашева.

Що відомо про жорстоке побиття школярок

Четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт із молодшими дівчатами через ревнощі – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.

При цьому булерки вимагали гроші – від двох тисяч гривень. Постраждалим погрожували, що борг буде рости, якщо не перерахують гроші в призначений строк. Потім дівчат жорстоко побили.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"



Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.