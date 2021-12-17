Яке рішення прийняв суд
Адвокат Ксенії Олена Безугла подала апеляцію на рішення суду. Захисниця просила замінити утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
До теми У Запоріжжі прооперували школярку, яку жорстоко побили дівчата на шкільному стадіоні
У Запоріжжі суд розглянув апеляцію на запобіжний захід для найжорстокішої учасниці побиття трьох школярок – 16-річної Ксенії. Її скаргу не підтримали, тож дівчину залишили за ґратами.
Сама Ксенія запевнила суд, що розкаюється, хоче попросити вибачення у побитих дівчаток і не хоче сидіти в СІЗО.
Я розумію, що неправильно вчинила з дівчатками, хотіла б зустрітися з дівчатками і вибачитися, я не хотіла б перебувати в СІЗО. Дайте мені шанс виправитися,
– закликала суд дівчина.
Цікаво, що на засідання суду не прийшов ніхто із її рідних. Це здивувало суддю. "Де батьки? Де мама, де батько? Вони повинні бути тут і лити сльози, просити суд задовольнити скаргу", – звернувся він до адвоката.
Олена Безугла відповіла, що не знає, чому батьки не прийшли на суд до дочки.
Суд щодо справи Ксенії (вона сидить ліворуч у білій кофтині) / Фото "Обозреватель"
Прокурорка Вікторія Побейвовк виступила проти того, щоб дівчині пом'якшили запобіжний захід. За її словами, підозрювана живе неподалік постраждалих. Крім того, в однієї з них зламаний куприк.
Підозрювана займалася спортом. Мама сказала, що вона не контрольована. Батьки не мають на неї впливу. У вівторок та середу їй повідомили про підозру,
– зазначила прокурорка.
Крім того, як повідомила Вікторія Побейвовк, 14 та 15 грудня Ксенії повідомили про підозру ще за двома кримінальними статтями:
- розбій (скоєний за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм);
- пограбування (але за якою частиною статті, не уточнюється).
Суд пристав на бік обвинувачення і залишив підозрювану під вартою. "Апеляційну скаргу залишити без задоволення. Ксенію і далі утримуватимуть під вартою до 5 лютого", – зачитала рішення суддя Світлана Дадашева.
Що відомо про жорстоке побиття школярок
Четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт із молодшими дівчатами через ревнощі – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.
При цьому булерки вимагали гроші – від двох тисяч гривень. Постраждалим погрожували, що борг буде рости, якщо не перерахують гроші в призначений строк. Потім дівчат жорстоко побили.
Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"
Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.