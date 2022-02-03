Рішення студенти ухвалили 2 лютого. У повідомленні зазначено, що оголошення страйку не означає переривання навчального процесу.

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Водночас студенти можуть не відвідувати пари.

Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію Могилянки забезпечити право студентів на протест!

– наголосили вони.

Студенти також створили "страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета". До нього долучилися представники органів студентського самоврядування, представники викладачів та працівників університету.

Окрім того, студенти Могилянки анонсували проведення акції протесту.

"Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням Міністерства освіти. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента", – наголосили студенти.



Вибори президента у Києво-Могилянській академії / Фото Сергія Квіта

Скандальні вибори в Могилянці

27 січня відбувся другий тур голосування за нового президента Києво-Могилянської академії. До нього пройшли ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт та декан факультету економічних наук кандидат економічних наук, доцент, виконувач обов'язків президента вишу Олександра Гуменна.

На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%).

Але під час голосування сталося порушення – до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли, бюлетені з неї визнали дійсними.

– до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли, бюлетені з неї визнали дійсними. Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.

Водночас колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний написав у фейсбуці, що МОН не може визнавати вибори ректора такими, що не відбулися, тому що це не в повноваженнях міністерства . Він також нагадав, що вибори президента академії відбулися і Сергій Квіт набрав на них понад 50% голосів, а це згідно із законом перемога на виборах.

. Він також нагадав, що вибори президента академії відбулися і Сергій Квіт набрав на них понад 50% голосів, а це згідно із законом перемога на виборах. Глава парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА.

Додамо, що у мережі запустили флешмоб на підтримку Сергія Квіта з хештегом #savemohylyanka.



Сергій Квіт переміг у виборах президента / Фото з його фейсбук-сторінки

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав рішення Шкарлета незаконним.

Шкарлет, відомий як міністр-плагіатор, якого фальшуванням голосів нардепів призначили міністром, незаконно скасував вибори ректора в Могилянці та вирішив не визнавати перемогу Сергія Квіта,

– написав він у фейсбуці.

Текст публікації Студентської колегії НаУКМА:

"Спільна заява органів студентського самоврядування НаУКМА від 2 лютого 2022 року. Конференція студентів у відповідь на запит Студентської колегії НаУКМА підтримала оголошення безстрокового студентського страйку.

Чому прийнято рішення? Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод.

У міністерства відсутні повноваження щодо визнання чи невизнання результатів голосування. Такі повноваження надані Законом України "Про вищу освіту" виключно Організаційному комітету виборів.

Що означає оголошення страйку в НаУКМА? Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента.

Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест!

Що таке страйковий комітет НаУКМА? За ініціативою студентів Могилянки створено страйковий комітет з організації акцій протесту проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

До страйкового комітету долучились представники органів студентського самоврядування, а саме Студентської колегії та Конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету. Про час і дату протесту буде повідомлено завтра".