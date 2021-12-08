Не давав сидіти у тіктоці: під Запоріжжям школярка намагалася засудити батька

У Запоріжжі батьки обмежили доньці доступ до інтернету. Проте вона образилася та заявила на тата до поліції через "домашнє насильство".

Подробиці інциденту

Конфлікт стався у селищі Приазовське Запорізької області. Дівчина поскаржилася до поліції на батька, який насварився на неї через те, що вона замість того, щоб робити домашні завдання, сиділа у тіктоці.

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Донька також написала заяву до поліції, що батько її обматюкав і погрожував їй. Правоохоронці внесли це в протокол, і суд був змушений розглядати звернення дівчини.

Днями справу розглянув Приазовський районний суд. Під час засідання суду обвинувачений розповів, що у нього стався конфлікт із дочкою через навчання. Він побачив, що замість уроків, вона проводить час у телефоні – в тіктоці.

На суді також виступила дружина обвинуваченого. Вона розповіла, що про конфлікт між чоловіком і донькою дізналася вже постфактум, а наступного дня повела дочку до психолога.

Там дівчина поскаржилася, що батько заборонив їй грати у телефон, дивитися тікток, а також знімати відео. За словами матері дівчини, батьки зараз обмежили їй доступ до інтернету.

Дівчинка вирішила покарати батька за те, що покарав її, послухалася сторонніх порад у чаті і зателефонувала до поліції.

Рішення суду

Суд, вивчивши матеріали справи, не вбачив у діях чоловіка складу адміністративного правопорушення та закрив справу.

До слова, у Черкаській області засудили жінку, яка побила школяра. Вона зізналася, що накинулася на хлопчика, бо думала, що він влучив сніжкою у її доньку. Подробиці – читайте у статті.