Очікується, що за парти діти повернуться у середу, 12 січня.

До теми Учні повернулися до шкіл: яким буде навчання після канікул та де діти досі відпочивають

Вісім шкіл Борівської громади, що на Харківщині, перебувають наразі на дистанційці. Додамо, що в них навчається 1500 дітей.

Увечері й від початку дня пройшов холодний дощ, а на вулиці було 1-2 градуси морозу, тому була сильна ожеледиця. Керівники шкіл попросили, щоб зберегти здоров'я дітей, на два дні зробити дистанційне навчання,

– розповів селищний голова Олександр Тертишний.

За його словами, дорожні служби попередили, що не встигнуть до ранку почистити таку кількість доріг. Харківський гідрометцентр прогнозує ожеледицю на дорогах регіону до кінця тижня.

До слова, в Ізмаїлі Одеської області учні вийшли з зимових канікул на дистанційку. Онлайн-навчання для всіх шкіл міста запровадили через високу захворюваність дітей.

Водночас у Києві 10 січня учні повернулися на навчання, і школи повинні дотримуватися карантинних вимог жовтої зони. Так, навчати дітей будуть тільки вакциновані вчителі, а на перервах учні повинні носити маски. Деталі – читайте за посилання.