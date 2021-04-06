НАЗЯВО буде оскаржувати рішення суду щодо плагіату в роботах Шкарлета

Сергій Шкарлет заявив, що ОАСК ухвалив рішення про незаконність дій із Нацагентства забезпечення якості вищої освіти щодо пошуку плагіату у роботах міністра. На це у НАЗЯВО відповіли, що оскаржать рішення у суді.

Рішення ОАСК щодо плагіату Шкарлета

Раніше Сергій Шкарлет у своєму телеграмі написав, що Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про незаконність дій НАЗЯВО щодо пошуку плагіату у роботах міністра.

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"За моїм позовом схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. ОАСК визнав протиправними дії НАЗЯВО щодо пошуку плагіату в моїх наукових роботах. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом", – написав Шкарлет.

Як на це відреагували в НАЗЯВО

Нагадаємо! Ще кілька місяців тому Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах Сергія Шкарлета. Це визнали і іноземні експерти. Але з висновком НАЗЯВО міністр освіти не погодився та подав до суду на Нацагентство.

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що будуть оскаржувати рішення ОАСК.

Мова йде, по-перше, про рішення суду першої інстанції, яке не набере чинності, якщо ми звернемося до апеляційної інстанції. А ми будемо звертатися. А, по-друге, це рішення ніхто не бачив. Як ми можемо коментувати рішення, яке ніхто не бачив,

– відповів голова НАЗЯВО Сергій Квіт.

За його словами, рішення суду неопубліковане. І він не знає, звідки міністр освіти дізнався про це рішення. “Ми маємо тільки офіційні стосунки з судами. І ми не знаємо рішень, які вони збираються виносити", – додав чиновник.

До слова, Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня 2020 року. Проте партія "Голос" заявила, що помітили кнопкодавство під час голосування. До прикладу, голос Суркіса за Шкарлета зарахували, хоча самого нардепа не було у Раді.