Ключовим критерієм якості освіти у школі для директорів, вчителів та учнів є опанування ключових компетентностей. Окрім того, важливі всебічний розвиток учня та безпека у школі.

Про це йдеться у дослідженні "Думки вчителів, керівників шкіл, освітніх експертів, учнів та їхніх батьків щодо якості освіти", яке провела Державна служба якості освіти

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Головним пріоритетом для вчителів і учнів стало забезпечення школою всебічного розвитку школярів. А для дітей і батьків важливим є цікавість навчання та професійні вчителі.

До того ж, найбільше учнів (78%) критеріями хорошої школи вважають доброзичливі стосунки між учнями та вчителями, взаємоповагу, відсутність булінгу/цькування.

Критерії якісної освіти у школах

Згідно з опитуванням найважливішими критеріями, які свідчать про те, що школа надає якісну освіту, є:

оволодіння ключовими компетентностями (це вважають важливим 81% директорів та 70% учнів),

оволодіння наскрізними уміннями (69,5% директорів),

всебічний розвиток учнів (78% директорів шкіл).

Натомість батьки у своїх відповідях головними критеріями насамперед називають:

цікавість навчання (71%);

всебічний розвиток (54%);

компетентності (50%).

Учні ж основними критеріями вважають:

компетентності (70%);

цікавість навчання (66%);

високі результати ЗНО (49%);

всебічний розвиток (47%).

Цікаво, що серед чинників, які найбільше впливають на якість освіти, найголовнішими для всіх є:

співпраця між учасниками освітнього процесу; безпечне для дітей середовище (відсутність булінгу/цькування, дискримінації тощо);

Директори, вчителі та батьки вважають, що за якість освіти відповідають учителі, самі учні і батьки.

До слова, в Україні склали рейтинг найкращих шкіл. Цікаво, що до нього не потрапила жодна сільська школа, а на першому місті вже 5 років поспіль – київський ліцей "Інтелект". Повний рейтинг шкіл – дивіться тут.