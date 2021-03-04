Безпека та всебічний розвиток школярів: назвали головні критерії якісної освіти у школі
Ключовим критерієм якості освіти у школі для директорів, вчителів та учнів є опанування ключових компетентностей. Окрім того, важливі всебічний розвиток учня та безпека у школі.
Джерело:Міністерство освіти і науки
Про це йдеться у дослідженні "Думки вчителів, керівників шкіл, освітніх експертів, учнів та їхніх батьків щодо якості освіти", яке провела Державна служба якості освіти
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Головним пріоритетом для вчителів і учнів стало забезпечення школою всебічного розвитку школярів. А для дітей і батьків важливим є цікавість навчання та професійні вчителі.
До того ж, найбільше учнів (78%) критеріями хорошої школи вважають доброзичливі стосунки між учнями та вчителями, взаємоповагу, відсутність булінгу/цькування.
Критерії якісної освіти у школах
Згідно з опитуванням найважливішими критеріями, які свідчать про те, що школа надає якісну освіту, є:
- оволодіння ключовими компетентностями (це вважають важливим 81% директорів та 70% учнів),
- оволодіння наскрізними уміннями (69,5% директорів),
- всебічний розвиток учнів (78% директорів шкіл).
Натомість батьки у своїх відповідях головними критеріями насамперед називають:
- цікавість навчання (71%);
- всебічний розвиток (54%);
- компетентності (50%).
Учні ж основними критеріями вважають:
- компетентності (70%);
- цікавість навчання (66%);
- високі результати ЗНО (49%);
- всебічний розвиток (47%).
Цікаво, що серед чинників, які найбільше впливають на якість освіти, найголовнішими для всіх є:
- співпраця між учасниками освітнього процесу;
- безпечне для дітей середовище (відсутність булінгу/цькування, дискримінації тощо);
Директори, вчителі та батьки вважають, що за якість освіти відповідають учителі, самі учні і батьки.
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