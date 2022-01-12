Назвали 10 найважливіших подій 2021 року у сфері освіти

Асоціація інноваційної та цифрової освіти підбила підсумки 2021 року найважливіших подій у сфері освіти. Що стало прем’єрою та проривом року – читайте у статті.

Фахівці Асоціації інноваційної та цифрової освіти назвали головні освітні події минулого року. Так, будівництвом року вважають початок створення Президентського університету.

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10 найважливіших освітніх подій 2021року

Норматив року

19 лютого Міністерство освіти і науки затвердило Типову освітню програму для 5 – 9 класів шкіл. На її основі кожен заклад освіти може створювати власну освітню програму – так звану модульну програму.

Отже, з 1 вересня 2022 року учні, які перейдуть до 5 класу, навчатимуться за новою освітньою програмою – так передбачає реформа Нової української школи.

Прем’єра року

З 30 квітня запрацювала платформа дистанційного навчання Верховної Ради, яка стала основою системного навчання співробітників Апарату і Комітетів ВРУ, народних депутатів України та їх помічників.

Аналогічні проєкти успішно працюють в парламентах провідних країн світу, що суттєво покращує якість законотворчої діяльності та забезпечує інституційну пам’ять вищого законодавчого органу влади.

Будівництво року

В Україні розпочалось будівництво Президентського університету. Відповідне доручення 31 травня підписав Володимир Зеленський. За його словами, це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього.

Передбачається, що освітній процес у Президентському університеті будуватиметься на засадах підготовки професіоналів найвищого рівня за такими напрямами, як:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

глобалізація і міжнародні комунікації.

Проєкт року

Понад 50% українців працюють не за фахом. Саме це стало передумовою для визначення профорієнтації одним з основних пріоритетів діяльності у 2021 році. Для цього МОН запровадило Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри "Обери професію своєї мрії", що стартував 11 серпня.

Відтепер кожен учень старших класів має можливість сформувати власний "Паспорт здібностей", щоб свідомо обрати професію, в який він може бути успішним. Як підсумок, в Україні запустився ефективний "соціальний ліфт", який з’єднує навчальні заклади та роботодавців.

Можливість року

20 серпня Міністерство культури та інформаційної політики презентувало Національну еко-систему вивчення та тестування рівня володіння української мови «Моя мова», яка складається з платформи-агрегатора всіх проєктів з вивчення української мови, які діють в Україні.

Мультимедійним курсом "Сучасна українська мова", платформою з навчання української мови для іноземців та української діаспори "Speak Ukraine", а також адаптивною системою тестування рівня володіння української мови за перший місць скористалося понад 50 000 осіб.

Подія року

Понад півмільйона школярів стали учасниками першого Всеукраїнського уроку з профорієнтації, який відбувся у прямому етері 12 жовтня. Даний захід ініціювало МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти.

Власними історіями успіху з молоддю поділились зірки: Євген Клопотенко, який входить до топ-50 кухарів світу та єдиний Олімпійський Чемпіон в Токіо від України – Жан Беленюк.

Школи масово викладали фото та відео, як дивились урок цілими класами по всій країні. Дана подія увійшла до Національної Книги Рекордів, як наймасовіший урок в Україні.

Цифровізація року

Понад 1 мільйон українців вже зареєструвалися на навчання в межах Національного проєкту з розвитку цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта" від Міністерства цифрової трансформації України.

Проєкт діє з 2020 року і за три роки планує навчити 6 млн українців цифровій грамотності.

Прорив року

3 листопада Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення Національної олімпіади геніїв Genius Olympiad Ukraine. Відповідний контракт підписала 3 листопада у Вашингтоні Мала академія наук України.

Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу.

Втрата року

27 листопада у віці 48 років пішла з життя заступниця міністра освіти Любомира Мандзій. У вересні 2019 року її призначили на посаду заступника очільника МОН.

З 25 березня по 25 червня 2020 року вона виконувала обов’язки міністра освіти і науки, в тому числі, в найважчий період жорсткого локдауну, який був запроваджений в країні через пандемію COVID-19.

Звичка року

15 грудня перша леді Олена Зеленська та міністр освіти Сергій Шкарлет презентували платформу про здорове харчування у школах "Знаїмо". Як заявила перша леді, мета кампанії – більше ніж змінити шкільне меню на корисне й здорове.

Завдання-максимум – змінити харчові звички українських сімей. На платформі зібрано повну інформацію для керівників закладів освіти та вчителів про перебіг реформи й нормативи шкільного харчування, а також багато корисної інформації для учнів та батьків.