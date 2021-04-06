Назвала кримських татар зрадниками: у Криму через вчительку спалахнув скандал

В окупованому Криму вчителька літератури почала розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Вона заявила, що кримських татар у 1944 році депортували, бо вони зрадники.

Через таке висловлювання вчительки з літератури Олени Руденко, яка працює у школі села Дачне Судацького району, спалахнув скандал. Про нього стало відомо завдяки фейсбук-посту мами 4-класниці Саміри Алієвої.

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Жінка розповіла, що учням 4 класу у школі дали завдання підготувати розповідь про своїх дідусів і бабусь, які пройшли Другу світову війну.

"Моя дочка розповіла історію нашого дідуся. Вона пояснювала однокласникам і вчителю, що її прадід воював на фронті, отримав дуже серйозне поранення і повернувся додому. Після повернення так сталося, що весь народ був депортований, зокрема були вислані з Криму наші дідусь і бабуся”, – сказала вона.

За словами мами, як тільки Саміра Алієва закінчила свою розповідь, вчителька звернулася до всього класу, де навчається 9 кримськотатарських дітей і 7 учнів слов'янської національності.

Я вам зараз розповім, чому кримських татар вислали. Їх вислали тому, що вони були зрадниками, а їх зрада полягала в тому, що вони допомагали німцям, окупантам захопити Крим,

– заявила вчителька.

Алієва додала, що її дочка помітила осудливі погляди своїх однокласників, які не були кримськими татарами.



"Те ж саме я дізналася від одного з батьків нашого класу, їхня донька прийшла додому заплакана. Наші діти отримали травму психологічну і моральну. Всі батьки в нашому класі обурені", – підкреслила вона.

Тому тепер батьки вимагають притягнути вчительку до відповідальності, а "міністерство освіти" Криму надати діям педагога відповідну оцінку.

Що відомо про депортацію кримських татар?