Назвала кримських татар зрадниками: у Криму через вчительку спалахнув скандал
В окупованому Криму вчителька літератури почала розпалювати міжнаціональну ворожнечу. Вона заявила, що кримських татар у 1944 році депортували, бо вони зрадники.
Джерело:фейсбук Сафіназ Алієвої
Через таке висловлювання вчительки з літератури Олени Руденко, яка працює у школі села Дачне Судацького району, спалахнув скандал. Про нього стало відомо завдяки фейсбук-посту мами 4-класниці Саміри Алієвої.
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Жінка розповіла, що учням 4 класу у школі дали завдання підготувати розповідь про своїх дідусів і бабусь, які пройшли Другу світову війну.
"Моя дочка розповіла історію нашого дідуся. Вона пояснювала однокласникам і вчителю, що її прадід воював на фронті, отримав дуже серйозне поранення і повернувся додому. Після повернення так сталося, що весь народ був депортований, зокрема були вислані з Криму наші дідусь і бабуся”, – сказала вона.
За словами мами, як тільки Саміра Алієва закінчила свою розповідь, вчителька звернулася до всього класу, де навчається 9 кримськотатарських дітей і 7 учнів слов'янської національності.
Я вам зараз розповім, чому кримських татар вислали. Їх вислали тому, що вони були зрадниками, а їх зрада полягала в тому, що вони допомагали німцям, окупантам захопити Крим,
– заявила вчителька.
Алієва додала, що її дочка помітила осудливі погляди своїх однокласників, які не були кримськими татарами.
"Те ж саме я дізналася від одного з батьків нашого класу, їхня донька прийшла додому заплакана. Наші діти отримали травму психологічну і моральну. Всі батьки в нашому класі обурені", – підкреслила вона.
Тому тепер батьки вимагають притягнути вчительку до відповідальності, а "міністерство освіти" Криму надати діям педагога відповідну оцінку.
Що відомо про депортацію кримських татар?
- За даними "Вікіпедії", 18 – 21 травня 1944 року депортували кримських татар із Криму. Таку етнічну чистку СРСР реалізував за наказом Йосипа Сталіна.
- Загалом із рідної землі у віддалені райони Радянського Союзу було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі).
- Під час примусового виселення та протягом декількох років після нього загинули приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків та усе інше майно.
- Виселення відбувалося через звинувачення всього кримського народу в нібито державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.
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