У НАЗК повідомили, що через ознаки недостовірних відомостей у декларації вони запрошують міністра освіти Сергій Шкарлета до відомства 23 грудня об 11:00.

До теми НАЗК виявило порушення в декларації Шкарлета: міністр не пояснив походження деяких коштів

Які порушення виявили в декларації Шкарлета

За результатами перевірки декларації міністра, виявилося, що він:

занизив на майже 240 тисяч вартість придбаного авто Mitsubishi Pajero Wagon,

не пояснив походження 60 тисяч гривень та 20 тисяч доларів,

не задекларував квартиру, яка записана на матір,

не надав підтверджень доходів своєї матері на суму понад 4,6 мільйона гривень.

Так, у розділі декларації "Об єкти нерухомості" Шкарлет зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер, вартість на дату набуття права щодо квартири загальною площею 60,2 метрів квадратних, яка належить матері.

Суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги статті № 46 закону "Про запобігання корупції",

– йдеться в документі.

Кого ще викликає НАЗК

У зв’язку з ознаками недостовірних відомостей у декларації агенція також викликає для надання пояснень:

першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту Андрія Глазкова,

колишнього керівника апарату Лохвицького районного суду Полтавської області Владислава Петренка;

керівницю приватного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна Аллу Лобур,

керівника Громадської організації "Антонівська громадська рада" Ігоря Носача.

Відомо, що зарплата міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за жовтень 2021 року склала майже 54 тисячі гривень. Після утримання податків та зборів фактична сума зарплати становила 43,2 тисячі гривень. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації НАЗК:

20 — 24 грудня НАЗК запрошує 15 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні".

Зокрема, у зв’язку з ознаками недостовірних відомостей у декларації запрошується Сергій Шкарлет, міністр освіти й науки України – 23 грудня, 11:00.