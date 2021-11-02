Агенство виявило численні порушення. Так, у 2018 році міністр придбав автомобіль Mitsubishi Pajero, вказавши його вартість у 288 тисяч гривень. При цьому, судячи в договору купівлі-продажу, за авто Шкарлет офіційно заплатив лише 49 тисяч гривень.

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Проте експерти оцінюють вартість такого автомобіля на 2018 рік у 644 тисячі гривень. Це означає, що Шкарлет в декларації занизив вартість авто на суму 239 тисяч гривень.

Також у декларації зазначено 113 222 грн коштів, розміщених на банківських рахунках, а ще 80 000 гривень та 50 000 доларів США готівкою. У 2019 році він мав 70 000 гривень та 30 000 доларів. Тобто сума збільшилась на 61 451 гривні та 20 тисяч доларів.

Шкарлет пояснював, що загальна сума його доходу за 2020 рік становить 940 385 гривень і він просто зняв готівку в банку. Проте у виписках з банку сума знятої готівки становить 266 600 гривень. Тобто все ще не вистачає законних доходів на суму 282,6 тисяч гривень.

Водночас сума менша за 500 прожиткових мінімумів, тому її недостатньо для появи ознак незаконного збагачення. Однак, цього достатньо для порушення, що тягне за собою накладення штрафу від 17 до 42,5 тисяч гривень.

Також у міністра виявили помилки у вказуванні вартості квартири та інші дрібні порушення в розділі даних про членів сім’ї.

Додамо, що окрім своїх коштів, Шкарлет вказав у декларації кошти матері, зокрема:

10 тисяч гривень;

95 тисяч доларів США;

65 тисяч євро.

Це трохи менше 5 мільйонів гривень за курсом НБУ на кінець 2020 року. За поясненнями міністра, ці кошти їй дісталися від батьків, чоловіка та як дохід від трудової діяльності.

Але її офіційний дохід, який змогли підтвердити в НАЗК з 1998 до 2020 року – це 212 733 гривні, а також 68 275 гривень пенсії у 2020 році. Тож Шкарлет не надав підтверджень доходів своєї матері на суму понад 4,6 мільйона гривень.

Зазначимо, що тепер НАЗК протягом 10 днів має надіслати відповідні матеріали перевірки декларації до Національного антикорупційного бюро України та прокуратури в разі ненадання суб’єктом декларування пояснень і доказів чи надання їх не в повному обсязі.