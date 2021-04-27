Корупція через присудження наукових ступенів: НАЗК не погодило антикорупційну програму МОН

27 квітня 2021 , 18:05
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Джерело:

Національне агентство з питань запобігання корупції

НАЗК не погодило антикорупційну програму Міністерства освіти і науки на 2021 – 2023 роки. Нацагентство просить додатково оцінити корупційні ризики у діяльності МОН через присудження наукових ступенів і вчених звань.

За даними НАЗК, Міносвіти не врахувало ризики, які стосуються корупції у сфері присудження та позбавлення наукових ступенів і вчених звань. А за наявності такого ризику не можна погодити антикорупційну програму МОН.

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НАЗК наполягає провести додаткову оцінки корупційних ризиків у діяльності МОН та рекомендує вжити ефективних заходів реагування для їх припинення.

НАЗК готове надати МОН необхідну консультаційну та методичну допомогу під час проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми,
– заявили в Агентстві.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач вважає, що освічене суспільство – це стратегічний ресурс держави, а корупція у сфері освіти – це пряма загроза освітньому розвитку українського суспільства.

Що відомо про антикорупційну програму МОН? Це стратегічний документ органу влади або інших юридичних осіб, який визначає правила, стандарти і процедури із виявлення та запобігання корупції в установі.

Такі програми підлягають погодженню НАЗК, яке перевіряє їх на:

  • відповідність антикорупційному законодавству,
  • повноту виявлених корупційних ризиків,
  • оцінює, чи будуть запропоновані заходи достатніми для налагодження ефективної системи запобігання та виявлення корупції.

До слова, нещодавно журналістка Олеся Яремчук опублікувала власну історію корупцію в процесі захисту дисертації. Після розголосу матеріалу активісти створили в Україні громадську ініціативу та платформу про корупцію в освіті.

Автор: Марія Бондар