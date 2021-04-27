Корупція через присудження наукових ступенів: НАЗК не погодило антикорупційну програму МОН

НАЗК не погодило антикорупційну програму Міністерства освіти і науки на 2021 – 2023 роки. Нацагентство просить додатково оцінити корупційні ризики у діяльності МОН через присудження наукових ступенів і вчених звань.
За даними НАЗК, Міносвіти не врахувало ризики, які стосуються корупції у сфері присудження та позбавлення наукових ступенів і вчених звань. А за наявності такого ризику не можна погодити антикорупційну програму МОН.
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НАЗК наполягає провести додаткову оцінки корупційних ризиків у діяльності МОН та рекомендує вжити ефективних заходів реагування для їх припинення.
НАЗК готове надати МОН необхідну консультаційну та методичну допомогу під час проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми,
– заявили в Агентстві.
Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач вважає, що освічене суспільство – це стратегічний ресурс держави, а корупція у сфері освіти – це пряма загроза освітньому розвитку українського суспільства.
Що відомо про антикорупційну програму МОН? Це стратегічний документ органу влади або інших юридичних осіб, який визначає правила, стандарти і процедури із виявлення та запобігання корупції в установі.
Такі програми підлягають погодженню НАЗК, яке перевіряє їх на:
- відповідність антикорупційному законодавству,
- повноту виявлених корупційних ризиків,
- оцінює, чи будуть запропоновані заходи достатніми для налагодження ефективної системи запобігання та виявлення корупції.
До слова, нещодавно журналістка Олеся Яремчук опублікувала власну історію корупцію в процесі захисту дисертації. Після розголосу матеріалу активісти створили в Україні громадську ініціативу та платформу про корупцію в освіті.