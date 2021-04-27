За даними НАЗК, Міносвіти не врахувало ризики, які стосуються корупції у сфері присудження та позбавлення наукових ступенів і вчених звань. А за наявності такого ризику не можна погодити антикорупційну програму МОН.

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НАЗК наполягає провести додаткову оцінки корупційних ризиків у діяльності МОН та рекомендує вжити ефективних заходів реагування для їх припинення.

НАЗК готове надати МОН необхідну консультаційну та методичну допомогу під час проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми,

– заявили в Агентстві.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач вважає, що освічене суспільство – це стратегічний ресурс держави, а корупція у сфері освіти – це пряма загроза освітньому розвитку українського суспільства.

Що відомо про антикорупційну програму МОН? Це стратегічний документ органу влади або інших юридичних осіб, який визначає правила, стандарти і процедури із виявлення та запобігання корупції в установі.

Такі програми підлягають погодженню НАЗК, яке перевіряє їх на:

відповідність антикорупційному законодавству,

повноту виявлених корупційних ризиків,

оцінює, чи будуть запропоновані заходи достатніми для налагодження ефективної системи запобігання та виявлення корупції.

До слова, нещодавно журналістка Олеся Яремчук опублікувала власну історію корупцію в процесі захисту дисертації. Після розголосу матеріалу активісти створили в Україні громадську ініціативу та платформу про корупцію в освіті.