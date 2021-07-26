Фінансове здоров'я є індикатором вашого бізнес-потенціалу на довготермінову перспективу, і без ретельного аналізу тут не минеться. Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає про найважливіші фінансові аспекти для успішного бізнесу.

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Бізнес-стратегія

Незалежно від обсягів вашого підприємства, будь то маленький бізнес чи велика компанія, усім керівникам необхідно продумувати бізнес-стратегію. Це такий собі план розвитку, який допомагає визначити цілі, проаналізувати перспективи та зрозуміти наступні кроки.

Перевірка реальності

Керівники часто є надто оптимістичними щодо того, яке майбутнє у їх підприємств. Звірення балансу, фінансові звіти та обговорення дозволяють уникнути непорозумінь, розв'язати насущні проблеми та зрозуміти реальні можливості бізнесу.

Ціноутворення та витрати

Бізнес-стратегія передбачає план реалізації конкретних дій. Задумані кроки завжди вимагають використання ресурсів компанії. Правильний підрахунок собівартості, бюджету та витрат, зокрема, неабияк впливає на ціноутворення.

Метрика

Керівник та всі його топменеджери повинні знати, наскільки успішною виявилась бізнес-стратегія. Фінансові показники дають змогу оцінити дієвість планування та скласти стратегію на наступний місяць або рік з урахуванням всіх помилок.

Фінансові показники допомагають аналізувати бізнес-стратегію / Фото Pexels

Фінансовий аналіз

З розвитком фінансової грамоти керівника, розвиваються й фінанси підприємства. Радимо вивчити щонайменше 5 базових понять та навчитись їх обчислювати.

Дохід

Доходи є основним джерелом грошей вашого бізнесу. Кількість, якість та терміни надходження можуть визначити довгостроковий успіх.

Концентрація доходу . Поділіть загальний дохід на доходи від клієнтів. Якщо один клієнт приносить високий відсоток загальної суми, ви можете постати перед труднощами, якщо його втратите. Жоден клієнт не повинен становити понад 10% від загального доходу.

. Поділіть загальний дохід на доходи від клієнтів. Якщо один клієнт приносить високий відсоток загальної суми, ви можете постати перед труднощами, якщо його втратите. Жоден клієнт не повинен становити понад 10% від загального доходу. Дохід на одного працівника. Поділіть загальний дохід компанії на кількість працівників. Цей коефіцієнт вимірює продуктивність вашого бізнесу. Чим вище коефіцієнт, тим краще.

Прибуток

Якщо ви не отримуєте стабільний прибуток, то бізнес може дуже швидко збанкрутувати. Відніміть від доходів собівартість реалізованих товарів та витрати компанії, поділіть отримане на суму доходів. Якщо коефіцієнт нижче 1, то ви працюєте в мінус.

Операційна ефективність

Операційна ефективність вимірює, наскільки добре ви використовуєте ресурси компанії. Поділіть вартість реалізованих товарів на ті, що залишились на складах. Якщо число велике – це добре, якщо мале – ви закуповуєте або виробляєте забагато для вашого поточного рівня продажів.

Наскільки ефективно ви використовуєте ресурси компанії / Фото Unsplash

Ефективність капіталу та платоспроможність

Ефективність капіталу та платоспроможність є прямим шляхом до отримання додаткового фінансування від інвесторів.

Рентабельність капіталу . Поділіть чистий прибуток на власний капітал. Сума означатиме прибуток, який інвестори отримують від вашого бізнесу.

. Поділіть чистий прибуток на власний капітал. Сума означатиме прибуток, який інвестори отримують від вашого бізнесу. Заборгованість капіталу. Поділіть суму боргу на власний капітал. Якщо сума велика, то це поганий показник для інвестора.

Ліквідність

Аналіз ліквідності допомагає зрозуміти, чи достатньо у вас доходів, щоб покрити поточні витрати.

Поточний коефіцієнт. Поділіть оборотні активи підприємства на поточні грошові зобов'язання. Це вимірює вашу здатність погасити короткострокову потребу у готівці чи в інших оборотних активах. Значення більш ніж 1 є позитивним.

Поділіть оборотні активи підприємства на поточні грошові зобов'язання. Це вимірює вашу здатність погасити короткострокову потребу у готівці чи в інших оборотних активах. Значення більш ніж 1 є позитивним. Покриття відсотків. Поділіть прибуток до сплати кредитних відсотків та податків на суму цих же кредитних відсотків та податків. Значення менше ніж 1,5 є причиною для занепокоєння кредиторів.

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