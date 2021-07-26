20 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв у 2021 році

В Україні триває вступна кампанія, але завершився період, протягом якого абітурієнти мали подати заяви на вступ до вишів. Які університети стали найпопулярнішими цього року – читайте у статті.

За даними інформаційної системи “Вступ.ОСВІТА.UA”, який опублікував рейтингові списки абітурієнтів, вступники подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв від вступників. Цікаво, що понад 1,2 мільйона заяв подали абітурієнти, які цього року закінчили 11 клас.

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Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є виші у Києві та Львов.

Так у першу трійку потрапили: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Львівський національний університет ім. І. Франка та Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського.

20 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв. Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв. НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв. Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв. Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв. Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв. Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – понад 18 тисяч заяв. Національний університет біоресурсів і природокористування України – понад 17 тисяч заяв. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – понад 16 тисяч заяв. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – понад 15 тисяч заяв. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – майже 15 тисяч заяв. Національний університет "Києво-Могилянська академія" – понад 12 тисяч заяв. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – понад 12 тисяч заяв. Харківський національний університет радіоелектроніки – понад 12 тисяч заяв. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" – понад 11 тисяч заяв. Ужгородський національний університет – понад 11 тисяч заяв.

Подивитися 100 університетів, куди подали найбільше заяв – можна за цим посиланням. У списку враховані всі заяви від вступників за всіма формами навчання станом на 26 липня 2021 року.

До слова, у МОН кажуть, що у 2021 році кількість випускників шкіл на 4,8% більше, ніж у 2020. Так, вступники на бакалаврат обирають такі спеціальності, за кількістю поданих заяв:

Філологія – 76 371;

Право – 67 720;

Комп’ютерні науки – 66 123;

Менеджмент – 62 227;

Середня освіта – 44 136;

Інженерія програмного забезпечення – 43 618;

Журналістика – 43 215;

Психологія – 39 529;

Економіка – 37 464;

Маркетинг – 36 080.

Серед майбутніх магістрів на основі ступеня бакалавра найпопулярніші заклади вищої освіти: Київський національний університет ім. Т. Шевченка (понад 11 тисяч поданих заяв), "Львівська політехніка" (7 738 заяв) та "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" (7 061 заяв). Найбільшу кількість заяв вступники до магістратури подали на такі спеціальності:

Право – 23 404;

Менеджмент – 11 701;

Середня освіта – 9 280;

Філологія – 8 528;

Комп’ютерні науки – 8 511;

Психологія – 6 373;

Економіка – 5 845;

Фінанси, банківська справа та страхування – 5 624;

Публічне управління та адміністрування – 4 850;

Комп’ютерна інженерія – 4 058.

Нагадаємо, що до рейтингу кращих університетів світу на 2022 рік QS World University Rankings потрапили вісім українських вишів.



Українські університети потрапили до рейтингу кращих вишів світу / Інфографіка 24 каналу

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