Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО триватиме до 9 березня, тож варто встигнути подати документи.
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Які предмети обирають
Найпопулярнішими предметами у випускників наразі є математика, цей навчальний предмет обрали 121 615 осіб, далі історія України – 110 264 особи, а українська мова і література – лише на третьому місці. Традиційно популярними також є географія, англійська мова та біологія.
Які предмети найбільше обирають випускники:
- Математика – 121 615 осіб.
- Історія України – 110 264 осіб.
- Українська мова і література – 99 680 осіб.
- Українська мова – 46 072 осіб.
- Математика (завдання рівня стандарту) – 23 181 осіб.
- Географія – 74 204 осіб.
- Англійська мова – 62 320 осіб.
- Біологія – майже 50 тисяч осіб.
- Фізика – 10 333 осіб.
- Хімія – 6 488 осіб.
- Німецька мова – 805 осіб.
- Французька мова – 211 осіб.
- Іспанська мова – 71 особа.
Зазначимо, що особи, які надіслали реєстраційні документи, мають отримати підтвердження факту реєстрації для участі в ЗНО – сертифікат. Його випускники отримають в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням.
Якщо ви уже маєте сертифікат ЗНО, однак помітили помилку в деяких персональних даних, ви можете внести необхідні зміни до 9 березня 2022 року, скориставшись спеціальним сервісом "Внести зміни".
В УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією на ЗНО-2022 і надсилати необхідні документи. Зазначимо, що основна сесія ЗНО проходитиме з 23 травня до 17 червня.
Деталі щодо ЗНО-2022
До слова, МОН опублікувало перелік предметів, з яких варто пройти ЗНО, щоб вступити до університету. Першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова (або українська мова та література).
Повну інформацію про те, які предмети потрібні для кожної спецільності – читайте у Додатку 4 за посиланням.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудеться за таким графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова і література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету. Додаткові предмети можна скласти за власні кошти.
Зміни у тестах ЗНО-2022:
- Зміни у ЗНО з математики рівня "стандарт" – раніше потрібно було працювати з 2 відкритими бланками відповідей, але цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок.
- Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.
- Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.