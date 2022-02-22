Нагадаємо, що реєстрація на ЗНО триватиме до 9 березня, тож варто встигнути подати документи.

До теми Для випускників шкіл можуть скасувати ДПА: що про це відомо

Які предмети обирають

Найпопулярнішими предметами у випускників наразі є математика, цей навчальний предмет обрали 121 615 осіб, далі історія України – 110 264 особи, а українська мова і література – лише на третьому місці. Традиційно популярними також є географія, англійська мова та біологія.

Які предмети найбільше обирають випускники:

Математика – 121 615 осіб.

Історія України – 110 264 осіб.

Українська мова і література – 99 680 осіб.

Українська мова – 46 072 осіб.

Математика (завдання рівня стандарту) – 23 181 осіб.

Географія – 74 204 осіб.

Англійська мова – 62 320 осіб.

Біологія – майже 50 тисяч осіб.

Фізика – 10 333 осіб.

Хімія – 6 488 осіб.

Німецька мова – 805 осіб.

Французька мова – 211 осіб.

Іспанська мова – 71 особа.

Зазначимо, що особи, які надіслали реєстраційні документи, мають отримати підтвердження факту реєстрації для участі в ЗНО – сертифікат. Його випускники отримають в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням.

Якщо ви уже маєте сертифікат ЗНО, однак помітили помилку в деяких персональних даних, ви можете внести необхідні зміни до 9 березня 2022 року, скориставшись спеціальним сервісом "Внести зміни".

В УЦОЯО радять не зволікати з реєстрацією на ЗНО-2022 і надсилати необхідні документи. Зазначимо, що основна сесія ЗНО проходитиме з 23 травня до 17 червня.

Деталі щодо ЗНО-2022

До слова, МОН опублікувало перелік предметів, з яких варто пройти ЗНО, щоб вступити до університету. Першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова (або українська мова та література).

Повну інформацію про те, які предмети потрібні для кожної спецільності – читайте у Додатку 4 за посиланням.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року відбуватиметься з 23 травня до 17 червня. Тестування відбудеться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з п’яти навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету. Додаткові предмети можна скласти за власні кошти.

Зміни у тестах ЗНО-2022: