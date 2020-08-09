У Британії вчителька помітила неабиякий талант у хлопчика – він сам пише чудові вірші. Тож, незабаром 4-річний Надім Шамма-Сургам офіційно стане поетом, бо у країні опублікують його власну книгу.

Як помітили талант у хлопчика? Вчителька, поетеса і переможниця премії Орвелла Кейт Кленчі якось познайомилася з мамою хлопчика, а потім дізналася і про його творчість. Кленчі почала публікувати вірші Надіма на своїй сторінці в соцмережах, щоб про нього дізналося більше людей, передає видання The Bump.

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Саме вона допомогла хлопчикові укласти договір з видавництвом Walker Books на публікацію його першої збірки віршів. Тож, Надім офіційно став наймолодшим автором, який уклав договір на видання власної книги.

Про що пише хлопчик? Чотирирічний поет любить писати на абсолютно різні теми: від природи та простих побутових ситуацій до любові. Проте сам хлопчик поки не вміє писати і читати, тому він просто диктує свої твори мамі, яка їх записує.

"Його вірші говорять про такі важливі почуття, такі як любов і самотність, і Надім знаходить для цього ідеальні слова. Вони прості, вони надихають, і в них є якась своя мудрість", – вважає представниця видавництва Деніз Джонстон.

Вірші Надіма Шамма-Сургам

Вже влітку 2021 року книга з віршами Надіма вийде у Великій Британії. Але ми підготували для вас переклад двох його творів:

Кожному треба когось любити

Фламінго когось люблять

Вітер когось любить

Море когось любить

Привиди, літери, будинки –

Усе, що ви коли-небудь знали, когось любить

У кожному є любов

Навіть у поганців.

A poem from the bathtime of Nadim, the four year old poet. pic.twitter.com/BQXtyyzIwY — Kate Clanchy (@KateClanchy1) May 27, 2020



Повертаючись додому

Знімаємо наші куртки.

Вішаємо їх на вішалку

Знімаємо рукавички

Знімаємо черевики

Ставимо їх туди, де вони повинні бути.

Ти знімаєш свою сміливість,

Бо вдома нема чого боятися:

Ні темних печер, ні монстрів,

Ні відьом, ні бджіл, ні виючих звуків.

Тобі не потрібна твоя сміливість.

Вимий руки, пообідай, влаштуйся зручніше…